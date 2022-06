Ministro da Economia, Paulo Guedes - Washington Costa

Ministro da Economia, Paulo GuedesWashington Costa

Publicado 06/06/2022 11:24

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmou nesta segunda-feira, 6, esperar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, resolva a questão dos combustíveis na seara da tributação nos próximos dias.

"O Paulo Guedes, espero que nos próximos dias resolva a questão dos combustíveis no tocante a impostos pelo Brasil. Ele já se demonstrou favorável a isso, tem trabalhado no tocante a isso. Espero que, nos próximos dias, até esta semana mesmo, tenhamos uma boa notícia sobre preços dos combustíveis no Brasil", disse o presidente em entrevista à TV Terraviva.

Como mostrou na semana passada, Bolsonaro reuniu ministros do primeiro escalão em seu gabinete na semana passada para discutir a possibilidade de editar um decreto de calamidade pública e, assim, criar um subsídio aos combustíveis.

Na ocasião, Guedes convenceu o presidente a esperar mais um pouco e prometeu resolver a questão.

Durante a entrevista, Bolsonaro ainda voltou a dizer que manteria Guedes em um eventual segundo governo, se assim o ministro desejar. "Havendo reeleição, praticamente ninguém será mudado. Alguns ministros devem querer sair porque é muito desgastante ser ministro", observou.