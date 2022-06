Preço da gasolina sobe pela quarta semana consecutiva - Reprodução

Publicado 06/06/2022 20:23

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta segunda-feira, 6, que o governo propôs zerar o ICMS sobre diesel, com compensação aos Estados pela perda com arrecadação, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), como antecipado pelo Estadão/Broadcast.

"Pagaríamos aos governadores o que eles deixariam de arrecadar", declarou. O anúncio foi feito em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, após reunião com ministros e lideranças do Congresso.

O chefe do Executivo disse que a pandemia, "pelo que tudo indica", está no fim, mas ressaltou os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia no preço dos combustíveis. "Sabemos o que vem acontecendo com combustíveis, todos sofrem, em especial os mais humildes", declarou Bolsonaro. O presidente também destacou que o gasto do governo federal com a emergência de saúde foi em torno de R$ 700 bilhões.

Participam da coletiva os ministros Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira (Casa Civil), Célio Faria (Secretaria de governo), Adolfo Sachsida (Minas e Energia), Anderson Torres (Justiça e Segurança Pública) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), além dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).