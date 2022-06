Procon Carioca cobra esclarecimentos a 11 planos de saúde sobre reajustes nos planos individuais e coletivos - Reprodução

Publicado 09/06/2022 17:33 | Atualizado 09/06/2022 17:42

Rio - O Procon Carioca, instituto vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania, notificou 11 planos de saúde após a divulgação de reajustes em contratos individuais e coletivos. Entre os planos procurados pela autarquia estão a Amil, Golden Cross, Assim, Bradesco Saúde, Caberj, Memorial Saúde, Porto Seguro, Prevent Senior, Rede Intermédica, Sulamérica e Unimed.

Segundo o diretor executivo do instituto, Igor Costa, além da explicação sobre a aplicação dos reajustes, as empresas terão que demonstrar e comprovar o índice aplicado.



"Muito embora o reajuste dos planos de saúde na modalidade individual seja regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e os planos de saúde coletivos não se submetam aos ditames da ANS, cabe ao Procon Carioca questionar e fiscalizar, com o objetivo de evitar desrespeitos às leis consumeristas e proteger os consumidores de violações aos seus direitos", informou a instituição.



"Vale ressaltar que os planos têm passado por reajustes em patamares elevadíssimos. Em alguns casos, tem-se observado um reajuste anual de 100% ou mais, o que leva o consumidor a pagar quase o dobro do valor inicialmente contratado", complementou o órgão em nota.