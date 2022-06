João Adolfo é o novo colunista de O DIA - Divulgação

Publicado 18/06/2022 06:00

Rio - Os aposentados e pensionistas ganharam um espaço muito especial nas páginas de O DIA. A partir de amanhã, o especialista em finanças, João Adolfo de Souza, estreia a coluna "Falando de Aposentados". A publicação sairá sempre nas quartas e domingos. O colunista ressalta o trabalho que é feito em prol de informações fundamentais para o público.

"Chegou a hora da colheita visto que essa classe já plantou muito trabalho duro e agora merece desfrutar. Vou sempre orientar bem os leitores. Trabalho nesse ramo há mais de 19 anos Estar como colunista em um jornal importante representa muita felicidade e com certeza engrandece a responsabilidade do meu trabalho em nome dos aposentados e pensionistas", disse João Adolfo.

Atualmente, ele trabalha no maior canal de finanças para aposentados do Brasil. O "João Financeira TV" possui mais de 1 milhão de inscritos no You Tube. Além disso, atua também nas redes sociais, sempre trazendo o melhor para a educação financeira.



"Meu conteúdo será sempre voltado a informações sobre os beneficios que estão por chegar o que pode ou não aprovar e além de tudo isso detalhes fundamentais sobre aposentadoria, empréstimo consignado, golpes aplicados. Quem ler o meu conteúdo seguramente está muito bem informado e não será enganado facilmente. Isso faz com que o leitor ganhe dinheiro através das informações".

Em suas colunas no DIA, João Adolfo abordará assuntos financeiros relacionados aos aposentados e pensionistas, como abono extra, chamado 14º salário, revisões de aposentadorias, suspensão dos consignados, empréstimos consignados, golpes aplicados nos aposentados, novos benefícios para a classe e como os aposentados podem ganhar mais dinheiro com as suas finanças sabendo dos seus direitos.



"A principal dica para o aposentado não cair em golpe é estar sempre atento as novidades, pois quando se fala em golpe se fala de quadrilhas especializadas que se atualizam a cada dia. Sempre tem golpe novo e quando se está sabendo dificilmente cai em golpe".

João Adolfo esclarece que sobre os empréstimos consignados, tão procurados por aposentados, vão ser abordados de forma especial em seus textos.



"É uma triste realidade do aposentado e pensionista viver ou melhor sobreviver através de empréstimos consignados. Sempre vou apresentar várias soluções novas e melhores opções de como sair das dívidas e como não entrar nelas. Vou falar de cartão de crédito que é o grande vilão, ensinar sobre refinanciamento quando é vantagem ou não renovar. Dizer a verdade que os bancos não querem que os aposentados saibam".