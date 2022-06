Desde o início do ano, mais de dois milhões de consumidores ficaram com o nome vermelho no Brasil - Agência O Dia

Desde o início do ano, mais de dois milhões de consumidores ficaram com o nome vermelho no BrasilAgência O Dia

Publicado 20/06/2022 13:50 | Atualizado 20/06/2022 14:13

Rio — O número é alto e preocupante. Com 66.132.670 brasileiros com o nome negativado, o mês de abril registrou o recorde de inadimplência no país. De acordo com o levantamento da Serasa Experian, trata-se do maior número da série histórica iniciada em 2016. Desde janeiro deste ano, mais de dois milhões de consumidores ficaram com o nome no vermelho.

A soma das dívidas acumuladas em abril alcançou a casa dos R$ 271,6 bilhões. Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, o aumento da inadimplência ao decorrer de 2022 era uma movimentação esperada, mas há fatores que podem auxiliar o consumidor a resolver a incômoda situação.

"Sabemos que a instabilidade econômica do país vem afetando grande parte da população. No entanto, algumas ferramentas, como o saque extraordinário do FGTS e a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados, podem e devem ser utilizadas para reorganizar as finanças pessoais, amenizar dívidas e tentar tirar o nome do vermelho", avaliou Rabi.



Com relação ao perfil das dívidas, os segmentos de bancos e cartões concentram 28,1% dos débitos, enquanto contas básicas como água, energia e gás representam 22,9%. Feita a comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve maior aumento na participação de inadimplência, subindo de 9,6% para 12,4%.

"As financeiras costumam oferecer crédito para perfis de risco, como os de consumidores inadimplentes. Por isso, quanto mais instável ficar o cenário econômico, mais a inadimplência desse setor tende a crescer", pontuou Rabi.

Renegociação de dívidas



O recorte por faixa etária mostra que os inadimplentes estão, em sua maioria, nas faixas de 26 a 60 anos de idade (35,2%) e de 41 a 60 anos (34,8%). Diante do cenário extremamente desafiador registrado pelo Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas elaborado pela Serasa Experian, a empresa realizou um levantamento de todas as ofertas disponíveis na plataforma Limpa Nome com as mais de 100 empresas parceiras: são cerca de 15 milhões de ofertas que podem ser quitadas por até R$ 100 em bancos, financeiras, securitizadoras, telefonia, varejo e universidades, que oferecem descontos diferenciados.



A Serasa também contabiliza mais de 43 milhões de ofertas com opção de parcelamento, sendo que cinco milhões delas podem ser quitadas em até 24 vezes. De acordo com Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, o nome do consumidor é retirado dos birôs de proteção ao crédito já na primeira parcela.

"Mas é fundamental que o pagamento das demais parcelas seja concluído para que a dívida não seja retomada", ressalta Aline.