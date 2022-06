Presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão - Reprodução

Publicado 22/06/2022 15:05 | Atualizado 22/06/2022 15:10

O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores (Abrava), Wallace Landim, o Chorão, disse nesta quarta-feira, 22, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está "totalmente perdido" e defendeu ações de enfrentamento ao aumento do óleo diesel.

"O presidente alterou o gatilho (para aumento do frete pela variação do óleo diesel) de 10% para 5%. Tivemos um aumento de 14,26% na semana passada, sangrando a categoria e o povo brasileiro. Não tem nem fiscalização e muito menos transparência do governo e da própria Petrobras sobre possível desabastecimento de óleo diesel no País", criticou Chorão.

E acrescentou: "Presidente tenha coragem e responsabilidade. Se precisar de caneta Bic, eu compro para o senhor".

Chorão voltou a criticar também a possibilidade da criação de um voucher para caminhoneiros, citada nesta semana pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Segundo ele, a proposta dos parlamentares prevê pagamento de R$ 400 aos transportadores.

"Caminhoneiro não precisa de esmola, precisa de dignidade", disse Chorão.

Em vídeo divulgado no período da tarde desta quarta-feira, Chorão pede que o governo escolha um novo presidente para a Petrobras, disposto a modificar a política de preços para combustíveis da estatal.