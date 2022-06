Bilhetes de aposta da mega-sena - Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Publicado 26/06/2022 12:07 | Atualizado 26/06/2022 12:22

Uma pessoa ganhou o prêmio acumulado da Mega-Sena de R$ 78 milhões no concurso 2.494 sorteado na noite deste sábado, 25, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. A aposta foi da cidade de Diadema, no estado de São Paulo.

Confira as dezenas sorteadas:



01 - 04 - 10 - 22 - 53 - 54

Outras 157 apostas acertaram a Quina. Os ganhadores levaram R$ 35.919,96 cada. Já a quadra teve 11.899 acertadores, que receberão R$ 677,55. O próximo sorteio está previsto para o dia 28 de junho. O total em prêmios é de cerca de R$ 35 milhões.