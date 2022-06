Consumidores do Sudeste ajudaram na alta da procura por crédito no país em maio: 9,2% - Pixabay

Publicado 28/06/2022 15:17 | Atualizado 28/06/2022 15:20

Rio - A procura por créditos pelos consumidores teve alta de 11,2% em maio. A balanço, que registrou um aumento em comparação ao mesmo período de 2021, foi revelado pelo Indicador de Demanda do Consumidor por Crédito da Serasa Experian. De acordo com os dados do índice, as maiores faixas de renda mensal impulsionaram a alta, com destaque para as pessoas com média de ganhos entre R$ 5 e 10 mil, com expansão 13%.

A análise por região mostrou que, ainda na comparação ano a ano (maio de 2022 x maio de 2021), o Norte foi a área que mais demandou por linhas de crédito, registrando alta de 17,8%. Em sequência estão o Sul (14,5%), Nordeste (11,2%), Centro-Oeste (10,8%) e Sudeste (9,2%).



Para Luiz Rabi, economista da Serasa Experian, as linhas de crédito continuam sendo fortes aliadas da população brasileira para fechar as contas no final do mês. "Os consumidores, mesmo com a alta da taxa de juros, continuam atuando com o modelo de consumo por necessidade e utilizando o crédito para honrar compromissos financeiros, além de complementar o pagamento de itens e serviços prioritários que não puderam ser pagos com o orçamento mensal habitual".



Rabi ainda destaca que as análises para concessão feitas por credores a partir do Cadastro Positivo trazem benefícios à população. "Com as informações da ferramenta, as pessoas podem obter um crédito mais seguro e de melhor qualidade, evitando utilizar o cheque especial por exemplo, que é uma das linhas de crédito com os juros mais altos do mercado".