A decisão pode reduzir as vendas de carne bovina brasileira para a Europa - Foto: Farmnews / iStockphoto

Publicado 28/06/2022 14:02



O Conselho Europeu, órgão que define a agenda política da União Europeia (UE), aceitou nesta terça-feira, 28 com uma proposta para limitar a entrada e exportação de commodities cuja produção contribuiu para o "desmatamento ou degradação florestal" em todo o mundo. Segundo o acordo, regras foram estabelecidas para operadores que "colocam, disponibilizam ou exportam" óleo de palma, carne bovina, madeira, café, cacau e soja, além de alguns produtos derivados, como couro, chocolate e peças de mobília. A medida afetará diretamente o agronegócio brasileiro, que tem a Europa como um de seus principais mercados.

"Devemos garantir que os produtos que consumimos na Europa não contribuam para o esgotamento das reservas florestais do planeta O texto inovador que adotamos permitirá combater o desmatamento dentro da UE, mas também fora dela. Este é um grande passo em frente que também ilustra a nossa ambição para o clima e a biodiversidade", disse a ministra para Transição Energética da França, Agnès Pannier-Runacher.

De acordo com o comunicado do Conselho Europeu, os líderes políticos da UE também concordaram em "simplificar e esclarecer" o sistema de diligência ambiental que rege a atividade do mercado de commodities. Foi adotado ainda um sistema de avaliação comparativa, que classifica em três níveis diferentes o risco de desmatamento para determinadas produções.