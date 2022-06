Ministro da Economia, Paulo Guedes - Washington Costa

Ministro da Economia, Paulo GuedesWashington Costa

Publicado 28/06/2022 12:10



Brasília - O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a dizer nesta terça-feira, 28, que o governo quer acabar com o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), tributo que, para Guedes, "desindustrializou" o País. "Vamos continuar reduzindo, ir para zero", afirmou o ministro durante palestra de abertura do Painel Telebrasil 2022. "O IPI é regressivo, desindustrializa o Brasil", continuou.

Guedes também voltou a dizer que o "barulho" no cenário internacional será "ensurdecedor", em referência à crise econômica. "Vamos ver uma inflação alta nos Estados Unidos e Europa e pode haver uma recessão".

O ministro defendeu, novamente, por sua vez, que o Brasil vive um movimento distinto desses países. "Tem que pensar que a economia brasileira é um corpo enorme, é uma das economias mais fechadas do mundo", disse Guedes, citando que o aumento de produtividade "é a coisa mais importante" para aumentar salários e emprego.