O estudo apontou também quando os empreendedores buscaram empréstimo pela última vezDivulgação

Publicado 28/06/2022 11:19 | Atualizado 28/06/2022 11:22

Um levantamento feito pelo Sebrae apontou que o percentual de pequenos negócios que conseguiram liberação de crédito se igualou ao número de empresas que tiveram o seu pedido recusado junto às instituições financeiras. Essa é a primeira vez que os números igualam, desde que o Sebrae iniciou, em 2020, uma série de pesquisas, onde identificou a situação dos empreendedores fluminenses. Em contrapartida, apenas 7% aguardam resposta.

"Em momentos de crise é preciso estimular a economia. Desde o início da crise, monitoramos como a falta de crédito desestimula os empreendedores. Fizemos a evolução histórica e o percentual de quem conseguiu empréstimo nunca foi tão alto. Esse resultado reflete a disponibilização de novas ofertas de crédito com juros menores, um prazo maior de pagamento e carência, foram fundamentais para a recuperação das micro e pequenas empresas", destaca Marcos Mendes, coordenador de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae Rio.



Neste momento, 36% das empresas fluminenses não possuem dívidas. Já 30% estão com o pagamento das dívidas em dia e 34% permanecem endividadas. A pesquisa também quis saber como as dívidas impactam nos custos mensais da empresa. Para 32% das empresas representam menos de 30% do orçamento. Já para 40% refletem de 30% a 50% das despesas. Para 25% das empresas configuram mais de 50% dos gastos.



O estudo apontou também quando os empreendedores buscaram empréstimo pela última vez. Em abril de 2022 esse número foi a 16%. Em março foram 14%, fevereiro (10%), janeiro (8%), em 2021 (37%) e 2020 (15%). "O resultado da pesquisa reforça que é o momento de um processo de inclusão financeira para promover o desenvolvimento econômico", complementa Marcos.



Retomada da economia

De acordo com a pesquisa, os microempreendedores individuais, as micro e pequenas empresas do Estado do Rio de Janeiro acreditam que a economia retornará ao normal apenas em agosto de 2023.



Fampe

Para facilitar os processos e reforçar a parceria habitual com pequenos empresários, por meio do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae pode ser avalista complementar de financiamentos para pequenos negócios. O Fampe pode garantir de forma complementar até 80% de um financiamento junto a uma instituição financeira conveniada, dependendo do porte empresarial e da modalidade de financiamento, cujas faixas de garantia (aval) variam de R$ 10 mil a R$ 700 mil. De acordo com essa pesquisa, 82% dos pequenos negócios não conhecem o Fampe, 13% já ouviram falar e 5% conhecem o fundo.