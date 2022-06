Brasil registra 277 mil empregos com carteira assinada em maio, mas salário médio cai - Reprodução/ Internet

Publicado 28/06/2022 16:11 | Atualizado 28/06/2022 16:20

O Brasil gerou 277 mil empregos formais em maio, de acordo com o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado nesta terça-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O valor é obtido a partir da diferença entre o número de contratações (1.960.960) e desligamentos (1.683.942). Este foi o quinto mês consecutivo de alta.



No acumulado de janeiro a maio de 2022, o saldo é de 1.051.503 novas vagas de emprego. Em 12 meses, foram criadas 2.655.840 vagas. Durante o período de retomada do emprego formal, de julho de 2020 a maio de 2022, foi anunciado saldo de 5.023.943 novos postos de trabalho.



Os resultados foram puxados principalmente pelo setor de serviços, que geraram 120.294 empregos. Essas vagas foram distribuídas principalmente nas áreas de informação e comunicação, além de atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas. Também se destacaram na geração de emprego administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde e serviços sociais (24.785). Houve ainda alta nas atividades de alojamento e alimentação (21.326).



O segundo maior crescimento do emprego formal ocorreu no setor do comércio, com saldo de 47.557 mil novos postos de trabalho formais. O terceiro lugar ficou com a indústria, que teve saldo de 46.975 mil novas vagas formais de trabalho. Já a construção ficou em quarto lugar, com 35.445 ofertas de emprego, e a agropecuária em quinto, com 26.747.

Quanto ao perfil dos empregados, 199.342 postos de emprego foram ocupados por pessoas com Ensino Médio completo, seguido por trabalhadores com Ensino Médio incompleto (19.381) e Fundamental incompleto (18.818). A maioria das contratações aconteceu entre jovens de 18 a 24 anos (139.145). Em relação ao gênero, o saldo de empregos foi maior para os homens, que fecharam o mês de maio com 163.664 empregados. Já entre as mulheres, houve 113.354 novos postos de trabalho.

As cinco regiões do Brasil registraram saldo positivos de postos de trabalho. O Norte teve 16.091 novos postos; o Nordeste ficou com 48.847; o Centro-Oeste com 33.978; o Sul com 25.585; e o Sudeste com 147.846, maior número de empregos de todas as regiões.

Nesta região, os estados que mais geraram vagas de emprego foram: São Paulo, com 85.659 postos; Minas Gerais, com 29.970 vagas; e Rio de Janeiro, com 20.226 postos.



Queda de salários



Apesar do aumento de vagas, o salário médio no Brasil apresentou queda de 0,94% em relação ao mês anterior, fechando maio em R$ 1.898,02. Em comparação a maio de 2021 - quando a média era de R$ 2.010,68 - a queda foi de 5,5%.



Em 2022, o rendimento teve queda de 2,6%. Apenas em abril o salário de admissão registrou aumento.