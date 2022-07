Projeto faz parte do termo de cooperação firmado entre a Naturgy e o Procon - REPRODUÇÃO/INTERNET

Publicado 05/07/2022 11:51

A partir desta quarta-feira, 6, os consumidores contarão com o “Expressinho”, um serviço da Naturgy que funcionará na unidade do Procon no Centro do Rio, na Avenida Rio Branco 25, 5º andar. Profissionais da empresa estarão no local para tratar das solicitações dos clientes, que contarão também com a mediação e a conciliação dos advogados do Procon, caso necessário. Inicialmente, o atendimento será realizado uma vez por semana, toda quarta-feira, das 10h às 16h. O interessado precisa agendar um horário ligando para os telefones do Procon disponíveis no site http://www.procon.rj.gov.br/.



“A Naturgy tem o menor número de reclamações no Procon. São cerca de 148 atendimentos por ano, frente aos mais de 1 milhão de clientes de gás natural no estado do Rio. Por isso, acreditamos que, inicialmente, o atendimento uma vez por semana deve suprir as demandas dos consumidores. Vamos acompanhar a procura pelos nossos serviços no Procon e fazer ajustes se for necessário”, explica Cleber Magalhães, responsável de Atendimento ao Cliente da Naturgy.



O “Expressinho” é uma das iniciativas do termo de cooperação firmado entre a Naturgy e o Procon, que tem como principal objetivo a realização de operações conjuntas com foco na segurança, na fiscalização e no combate a irregularidades em postos de combustíveis.



Serviço



“Expressinho” Naturgy

Local: Procon Centro - Avenida Rio Branco 25, 5º andar

Atendimento: às quartas-feiras, das 10h às 16h

Agendamento prévio pelos números disponíveis no site http://www.procon.rj.gov.br/