A concessão do aeroporto está em processo de devolução pela RIOGaleãoInternet - reprodução

Publicado 12/07/2022 16:42

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) adiou a análise do pedido de revisão extraordinária do contrato de concessão do aeroporto do Galeão (RJ), administrado pela RIOGaleão, em razão dos efeitos da pandemia de covid-19 no ano de 2021. O processo estava previsto para ser julgado na reunião da Anac desta terça-feira, 12, mas foi retirado de pauta a pedido do relator do caso, diretor Tiago Pereira.

A concessão do aeroporto está em processo de devolução pela concessionária, controlada pela Changi. Em maio, a Anac aprovou a viabilidade técnica e jurídica do pedido de relicitação do terminal. Pouco mais de oito anos depois de ter a concessão leiloada por R$ 19 bilhões, a empresa decidiu em fevereiro devolver o ativo à União, alegando "incapacidade de cumprimento das obrigações originárias do contrato".