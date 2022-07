Conteúdo de responsabilidade do anunciante

12/07/2022

Por causa da crise financeira muitas pessoas desempregadas estão optando por oferecer serviços de transporte de mudanças sem terem experiência alguma no ramo.

Ao contrário de transporte de passageiros dentro da mesma cidade, as mudanças são mais complexas. A logística envolvida demanda conhecimentos específicos como desmontagem e montagem de móveis, embalar, embarcar os bens de maneira correta e segura no baú do caminhão de mudança, saber fazer e seguir um layout entre outras habilidades. Além de experiência o prestador do serviço tem que ter todos os materiais e equipamentos necessários como paletes, cobertores, cordas, carrinhos, plástico bolha, caixas de papelão e outros.

Empresas de mudanças oferecem seguro para danos aos bens, perda e roubo, os carreteiros informais não oferecem. Além disso no caso de ocorrer algum problema na mudança os carreteiros não podem ser acionados nos Procons por não possuírem CNPJ ativo e não oferecerem nota fiscal e contrato para o cliente.

O portal Mudanças Econômicas fez uma pesquisa na cidade do Rio de Janeiro com 10 transportadoras e 10 carreteiros. Para efeito de comparação foi considerada uma mudança de um apartamento de 2 quartos, com 65 m2 e 3 moradores, sendo 2 adultos e 1 criança. O valor médio de R$2.080,00 entre as empresas de mudanças profissionais e R$1.600,00 entre os carreteiros. "A economia é relevante mas os riscos também o são quando se resolve contratar um carreteiro informal. É uma decisão muito pessoal onde vai pesar além do aspecto financeiro a paz de espírito desejada por cada um." diz Wagner Cunha, proprietário do portal.

É frequente também o furto de mudanças feito por criminosos que se passam por carreteiros. O ladrão oferece em portais de classificados serviços de mudanças com preços muito baixos, a vítima contrata o serviço e após o carregamento dos bens eles são furtados.

Antes de contratar é muito importante verificar se a empresa é registrada, se ela tem muito tempo de mercado e tenha forte presença na internet. Verifique a reputação da empresa de mudança em sites como o Reclame Aqui e em redes sociais como Facebook e Google Meu Negócio.

“Antes de contratar pesquise muito os preços praticados pelas empresas de mudanças mas também pesquise muito a idoneidade delas. Ao fechar a mudança peça um contrato detalhado dos serviços, prazos e custos.” completa Wagner.