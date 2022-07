Vagas são presenciais - Divulgação

Publicado 14/07/2022 14:16

A Universidade Estácio de Sá está com oportunidades de cursos livres de férias gratuitos nas unidades da Presidente Vargas, no Centro do Rio, no Norte Shopping, No Cachambi, no Nova América, em Del Castilho e no Maracanã. As vagas são presenciais e as aulas acontecerão durante o mês de julho.

No campus da presidente Vargas, as vagas em destaque oferecidas são, "Comportamento e dicas para entrevistas"; "Como se apresentar em entrevistas"; 'Estatísticas econômicas usando Excel"; "Gerenciamento de estoque"; "Como montar seu MEI (Microempreendedor Individual); “Precificação de mercadorias”; “Como construir seu currículo e seu LinkedIn'; "Minicurso - Dosagem de vitamina C em diferentes amostras"; "Fisioterapia no Esporte: como prevenir lesões?"; "Canais de distribuição em Marketing"; "Leitura e interpretação de gráficos"; "Minicurso de coleta sanguínea"; "Gestão de carreira em Educação Física”; entre outros.

Já no Norte Shopping, as opções são "Oficina prática de tipagem sanguínea", "Novas tendências para o treinamento de hipertrofia muscular"; "Rotulagem nutricional de alimentos em uma linguagem simples"; "Perícia forense"; "Introdução à psicologia hospitalar", "Avaliações físicas - análise da força muscular"; "Uso de redes sociais e seus impactos para a saúde mental"; "Anatomia palpatória"; "Oficina básica de excel"; "Cuidados com a saúde mental" e "Autocad aplicado a instalações elétricas".

No Nova América cursos livres de férias são "Como aproveitar melhor os recursos de computação em nuvem"; "Técnicas de negociação"; 'Marketing de Carnaval"; "Afinal, o que é Educação inclusiva"; "Minicurso de Biossegurança"; "Atuação do Enfermeiro a Pacientes Graves"; "Como configurar sua rede doméstica?" entre outros.

Na unidade Estácio Maracanã terá as opções "Workshop Inovação e o Mercado de Trabalho"; "Como se preparar para o mercado de Design"; "Como começar a Investir"; "Código de Defesa do Consumidor na prática"; "Controle e Automação e Automação Industrial: Interpretação e Análise gráfica"; "Aula sobre gastronomia mediterrânea"; "Como se tornar um profissional bem-sucedido por meio dos princípios da Neurociência"; "Introdução à produção musical e sonora para produção fonográfica, vídeo e cinema"; "Produção de álcool gel"; entre outros.



Serviço:

Campus Estácio de Sá Centro - Avenida Presidente Vargas, 642, Centro do Rio - ou por meio do Instagram @estacio.presidentevargas



Campus Norte Shopping - na Av. Dom Hélder Câmara, 5.474, 4º piso, Cachambi, Zona Norte do Rio - ou por meio do link: linktr.ee/estacio_ns ou Instagram @estacionorteshopping

Campus Nova América - Avenida Pastor Martin Luther King Jr, 126, Del Castilho - ou por meio do link: CURSOS DE FÉRIAS - PRESENCIAL (google.com) ou Instagram @estacio_novaamerica.

Campus Maracanã - Rua Morais e Silva, 40 - Tijuca - ou por meio do Instagram @estaciomaracana.