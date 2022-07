A atriz Suzana Pires comanda o Instituto Dona de Si - Divulgação/Yuri Graneiro

Publicado 13/07/2022 18:41

A Fundação Casas Bahia, responsável pelas ações sociais da Via (dona da marca), e o Instituto Dona de Si, liderado pela atriz e escritora Suzana Pires, renovaram sua parceria para ofertar 100 novas vagas do curso de formação de mulheres empreendedoras, no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. As inscrições podem ser feita no site https://www.casasbahia.com.br/fundacao/jornada-dona-de-si.aspx até o dia 22, As aulas, todas on-line, acontecerão entre agosto e dezembro.

Por meio da Jornada Transformadora, o Dona de Si desenvolve um programa de formação on-line em empreendedorismo e aceleração de negócios. A trilha de conhecimento inclui desenvolvimento pessoal, autoestima e empoderamento feminino; gestão de negócios e organização financeira; comunicação e marketing; liderança e gestão de crises; dicas de investimento, tributação, direitos; empatia e autocuidado; inteligência emocional e aulas práticas de geração de renda.

As atividades também envolvem uma parceria com a Secretaria Municipal da Mulher para formalização do MEI e com a ONG Justiceiras, entidade que dá suporte jurídico, médico e psicológico para mulheres vítimas de violência.

De acordo com Suzana Pires, o projeto foi pensado a partir de um amplo espectro que envolve a mulher, desde o fato de a maior parte delas serem chefes de família até a necessidade de resgate de sua autoestima. “É a jornada da mulher. Estamos qualificando, mas sem esquecer do seu lado humano e emocional, muitas vezes fragilizados pelas dificuldades que enfrentam no dia a dia”, afirma.

Os resultados do programa têm sido positivos. Apenas no ano passado, 75 mulheres concluíram a jornada e tiveram, em média, um crescimento de 15% nos ganhos com seus negócios. Cerca de 80% dessas participantes se declararam pretas ou pardas.

De acordo com Natália Menezes, gerente da Fundação Casas Bahia, ao final do curso, ainda é realizado o Prêmio Dona de Si, que reconhecerá financeiramente 20 empreendedoras participantes da formação. “É um incentivo que damos para elas seguirem acreditando em seu potencial. Queremos cada vez mais que nossas iniciativas sejam em prol da inclusão econômica e do empoderamento feminino e, por isso, abraçamos a causa do Instituto Dona de Si para estimular a autoconfiança e apoiar essas mulheres em seus negócios”, afirma a gestora.