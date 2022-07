Capacitação de micro e pequenos empresários terá atividades presenciais e na modalidade on-line - Reprodução internet

Publicado 11/07/2022 14:30

O programa Brasil Mais, promovido pelo Sebrae Rio entra no seu quinto ciclo de capacitações e oferece 675 vagas para micro e pequenas empresas ligadas ao comércio, serviços e indústria. Os empreendedores receberão consultorias no formato híbrido (presencial ou on-line) por um período de quatro meses. Nos ciclos anteriores, os empresários participantes aumentaram em 42% a produtividade do negócio, com alta de 25% no faturamento. As inscrições seguem abertas até sexta-feira, 15, e podem ser feitas pelo link https://sites.rj.sebrae.com.br/brasilmais/. O programa terá início no dia 18.

Durante o período de consultoria, as micro e pequenas empresas serão acompanhadas por uma equipe de agentes locais de inovação, que identificarão necessidades e apontarão soluções para o desenvolvimento dos negócios. Durante a iniciativa, o empreendedor terá acesso a novas metodologias com foco na promoção de melhorias rápidas, de baixo custo e de alto impacto, de acompanhamento contínuo e consultorias especializadas.



“Para muitos empreendedores, a inovação ainda é um mistério. Ao longo de quatro meses, as empresas realizam uma jornada de imersão que trata o problema, aponta a solução e implementa um novo processo. As empresas passam a adotar planos de ação. Quando o programa termina, essa metodologia continua como lição aprendida. Em 2021, mesmo diante de um cenário de pandemia, as empresas participantes obtiveram resultados positivos, tanto em termos de faturamento quanto em termos de produtividade. Esse resultado foi obtido pela aplicação de novas soluções, como uso de redes sociais, protótipos de novos produtos em meio a um cenário de oportunidades que surgiram e também abrindo o mercado e ouvindo os clientes”, explica Ana Carolina Damasio, analista do Sebrae Rio.