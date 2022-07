Publicado 09/07/2022 11:39

O programa de capacitação voltado para mulheres chefes de família chega ao Morro do Cantagalo, na Zona Sul carioca. A iniciativa Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos oferece mil vagas para mães de 16 a 30 anos moradoras da comunidade. Para garantir a permanência das jovens no curso é oferecida uma bolsa auxílio de R$ 300 reais, desde que haja frequência de 75% nas atividades educacionais desenvolvidas. As inscrições começam nesta segunda-feira, 11.

O objetivo é oferecer à mulher participante cursos gratuitos de capacitação profissional e empreendedorismo com acompanhamento especializado, possibilitando a geração de renda própria. Os requisitos para inscrição no programa são ter entre 16 e 30 anos, ser mãe solo ou divorciada e responsável pelo sustento da família, ter filhos de até 10 anos e estar inscrita no CadÚnico.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 11, e se estendem até 29 de Julho. Elas podem ser feitas na Rua Alberto de Campos, 12 (térreo), em Ipanema.