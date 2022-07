As inscrições para o programa são feitas pela internet - Cris Oliveira

Publicado 09/07/2022 09:19

A Fundação para a Infância e Adolescência (FIA/RJ) está com com vagas abertas para projeto de formação profissional, com a possibilidade de estágio para adolescentes de 15 a 16 anos incompletos. Há vagas disponíveis para Rio de Janeiro (Complexo da Maré), Queimados, Cabo Frio, Itatiaia, Paraíba do Sul e Rio das Ostras. Os interessados devem se inscrever pelo do link https://forms.gle/WL2RtJx3EK7WGtMS6.

Os interessados, além de terem idade entre 15 e 16 anos incompletos, dever estar matriculados e frequentando o ensino fundamental ou médio. O projeto também aceita inscrições de adolescentes que estejam cumprindo medidas socioeducativas.