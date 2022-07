A capacitação vai abordar habilidades interpessoais, raciocínio lógico, áreas administrativas e programação básica - Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:30

O Projeto Start Gerdau está com 40 vagas abertas para jovens moradores do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que estejam cursando ou que já concluíram o Ensino Médio. Apoiado pelo Instituto Ser +, A iniciativa busca promover a formação pessoal e profissional de jovens em situação de vulnerabilidade social. As inscrições estão abertas até dia 11.

Os estudantes terão direito à kit pedagógico, plano odontológico e bolsas de estudos de 50% na Universidade São Judas Tadeu, após a conclusão do curso. Para a turma do Rio de Janeiro será oferecido vale-transporte. As inscrições podem ser feitas acessando o link https://sermaisonline.org/Apps/entrevista/entrevista.aspx?MJVUSD

A jornada educativa da formação é composta por 300 horas de aprendizado, com ênfase em habilidades interpessoais, raciocínio lógico, áreas administrativas e programação básica. A metodologia do curso é do Instituto Ser +, que foca na educação integral e no desenvolvimento pessoal, social e profissional. Mais de 800 jovens já foram impactados pelo Projeto Start.



Sobre o Instituto Ser +



O Instituto Ser + é uma organização sem fins lucrativos que desde 2014 busca desenvolver o potencial de jovens entre 15 e 29 anos em situação de vulnerabilidade social. Ele promove a formação integral e o desenvolvimento pessoal, social e profissional. Com metodologia própria e avalizada pela Fundação Banco do Brasil, o Ser + é um certificador do Ministério do Trabalho para a Lei de Aprendizagem. A ONG desenvolve, ainda, consultorias e programas de capacitação customizados, que podem explorar o contexto de Diversidade de forma plural no ambiente corporativo.