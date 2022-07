Rio oferece mais de 3,2 mil vagas de emprego - Reprodução

Publicado 04/07/2022 18:32 | Atualizado 04/07/2022 19:14

O Rio de Janeiro começa a semana com cerca de 3,2 mil vagas de emprego, além de 2.073 oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz. As ofertas abrangem pessoas de diferentes níveis de escolaridade, especialização e pessoas com deficiência (PcDs). Entre as vagas de emprego, os salários variam de R$ 1 mil a R$ 4,5 mil, de acordo com o cargo.



SMTE



A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) reúne 1.026 vagas de emprego nas áreas de comércio, serviços, construção civil e hotelaria. Do total, 596 vagas são destinadas a PcDs. Há 15 chances para as funções de técnico de enfermagem, com Coren ativo e experiência comprovada, quatro para estágio em técnico de enfermagem, dez vagas para atendente de loja em uma empresa na Zona Norte, dez vagas para telemarketing ativo para trabalhar em Duque de Caxias; 20 vagas para doméstica para trabalhar em bairros da Zona Sul, Barra da Tijuca e Recreio. Em São Gonçalo, uma rede de supermercados oferece oportunidades para as funções de repositor, empacotador e operador de caixa.



Considerando o nível de escolaridade exigido em cada vaga, pessoas com Ensino Fundamental incompleto podem se candidatar para as funções de ajudante de cozinha, auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras e mecânico de autos. Já aqueles que completaram o Fundamental podem trabalhar como açougueiro, ajudante de açougueiro, arrumadeira, babá, cozinheira, doméstica, estoquista e telemarketing ativo.



Já as oportunidades para quem tem Ensino Médio incompleto são para as funções de repositor, empacotador e auxiliar de depósito. Profissionais que concluíram o nível médio podem trabalhar como atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de notas fiscais, chefe de depósito, chefe de seção hortifruti, conferente de mercadoria, consultor de vendas, cozinheiro industrial, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, operador de empilhadeira elétrica, recepcionista bilíngue (hotelaria), técnico de enfermagem (Coren ativo) e zelador.



Já aquelas com Ensino Superior podem trabalhar como economista sênior, analista de desenvolvimento de software, assistente de TI e nutricionista.



Para as pessoas com deficiência que não concluíram o Ensino Fundamental, há oportunidades para ASG, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de serviços gerais, operador de caixa e repositor. Já para aqueles que concluíram o Ensino Fundamental, as ofertas são para atendente de lanchonete, auxiliar de lavanderia, auxiliar de manutenção, auxiliar de rouparia, empacotador, fiscal de prevenção de perdas, jardineiro, maqueiro, operador de caixa, porteiro e repositor.



As oportunidades para quem tem Ensino Médio completo são para Aprendiz – comércio e varejo, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista predial, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal (hospital), auxiliar de saúde bucal, enfestador, fiscal de loja, garçom (hotel), massoterapeuta, operador de caixa, operador de supermercado, porteiro, técnico de enfermagem, técnico em enfermagem urgência e emergência (coren ativo), técnico em farmácia e técnico em saúde bucal.



Os profissionais com Ensino Superior completo podem se candidatar às vagas de analista de folha de pagamento (hospital), assistente administrativo (diretoria), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.



Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de Emprego: Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102), Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080), Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº). Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected] ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997).



Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) reúne 1.172 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Há oportunidades para diferentes cargos e escolaridade, como operador de supermercados, pedreiro, pintor de carros, garçom entre outras. As vagas são disponibilizadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine).



O total de vagas na Região Metropolitana chega a 925, sendo 501 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 30 para auxiliar de logística, 20 para consultor de vendas, 10 para auxiliar de jardinagem e dez para empacotador, nesse caso a exigência é que a pessoa já seja aposentado. Para PCD, são 69 oportunidades para auxiliar de limpeza e 55 para auxiliar de cozinha, entre outras diferentes chances.



Na região do Médio Paraíba, são oferecidas 84 vagas para as funções de controlador de acesso, motorista de caminhão, servente de construção civil, entre outros. Já os moradores de Teresópolis, na Região Serrana, podem concorrer a uma das 163 vagas disponibilizadas. Entre elas, carregador de caminhão, desenvolvedor de TI, além de oportunidades para mensageiro, jardineiro, recreador, pintor de edifícios, além de outras oportunidades de emprego.



O Sine realiza uma análise comparativa entre o perfil profissional de cada candidato cadastrado e a vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO.



Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 844 oportunidades de trabalho, a maior quantidade desde o início da pandemia. Os destaques são para auxiliar de serviços gerais, 148 vagas para vendedor temporário, auxiliar de loja, mecânico de motos, caixa de loja, estoquista e auxiliar de portaria. As inscrições devem ser feitas no portalemprego.com.br.



Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, oferece 90 vagas para profissionais de diferentes áreas. Os salários variam de R$ 1 mil a R$ 4,5 mil. Há oportunidades para vendedor, operador de caixa, auxiliar administrativo, auxiliar de atendimento, auxiliar de almoxarifado, pedreiro, recepcionista, auxiliar eletromecânica, técnico de enfermagem (pronto socorro infantil), técnico de enfermagem (semipediátrica), técnico de enfermagem (unidade de internação), vendedor master, vigia, analista de atendimento, gerente de loja, técnico de manutenção, vendedor de logística, enfermeiro (centro cirúrgico), gerente comercial e enfermagem de CCIH. Os candidatos devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br



Supermercados Guanabara



A rede de Supermercados Guanabara abriu 165 vagas de emprego para contratações imediatas no Rio, Grande Rio e Baixada Fluminense. Os interessados devem fazer a inscrição no site supermercadosguanabara.gupy.io. Aqueles que estiverem dentro do perfil desejado passarão pelo processo seletivo. As inscrições são somente pelo site e não solicitam dados pessoais por meios eletrônicos. Todas as vagas estão disponíveis para PcD.

Para os profissionais com Ensino Superior no Rio de Janeiro, há duas vagas para médico do trabalho com experiência na área; uma vaga para coordenador de CRM, destinada a profissionais de jornalismo, marketing, publicidade ou administração; uma oportunidade para analista de mídia online, para profissionais formados em comunicação, publicidade e propaganda, marketing ou administração; e uma vaga para analista de DP sênior, destinada a profissionais formados em administração de empresas, ciências contábeis, gestão de RH ou área afins. Todas essas vagas são para atuação em Padre Miguel, na Zona Oeste da cidade.



Também há duas vagas para analista de RH trainee, destinada para profissionais formados em administração de empresas, gestão de RH, psicologia ou áreas afins. Aqueles que forem aprovados para o cargo deverão trabalhar em Bangu ou São Gonçalo.



Para aqueles que têm Ensino Médio completo, há duas oportunidades para estoquista, com experiência como estoquista ou conferente; e duas vagas para fiscal de CFTV, com experiência e conhecimento de informática. Tanto as vagas para estoquista quanto as ofertas para fiscal de CFTV são para trabalhar em Padre Miguel.



Além disso, há uma vaga para subencarregado de açougue para quem tem experiência como líder de equipes e domínio nas técnicas de preparação corte de carnes, aves etc. A vaga é para atuar no Campinho, Zona Oeste. Há uma vaga para auxiliar de prevenção de perdas trainee, que requer conhecimento de pacote Office e prática com prevenção de perdas. A oferta é para trabalhar na Barra da Tijuca.



O Guanabara também oferece ainda sete vagas para fiscal de salão nas unidades de Duque de Caxias, Niterói, São João de Meriti e Taquara. É preciso ter experiência na profissão ou áreas relacionadas a monitoramento e segurança. Há também 78 vagas para operador de caixa nas unidades de São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói, Itaguaí e Rio de Janeiro.



Ciee

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece 1.511 oportunidades de estágio. Em Barra Mansa, há 72 oportunidades para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para, letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.



Em Campos, há dez oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.



Em Duque de Caxias, são vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing, uma para química e duas para engenharia de produção. Já em Macaé, são nove oportunidades para administração, duas para comunicação social, nove para educação, uma para informática, três para marketing e duas para construção civil.

Em Niterói, há seis vagas para administração, uma para comunicação social, duas para construção civil, uma para ciências contábeis, 13 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, duas para informática, uma para jurídico, duas para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para turismo/lazer. Já em Nova Friburgo, são três vagas para administração, uma para educação e uma para química.

Em Nova Iguaçu, há 20 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esportes, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.

Em Petrópolis, são 24 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, dez para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para nutrição, uma para produção mecânica, uma para saúde e três para turismo e lazer. Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação e uma para licenciatura.

No Rio de Janeiro, há 182 vagas para administração, seis para biblioteconomia, nove para ciências econômicas, duas para comércio exterior, 33 para comunicação social, 19 para construção civil, 28 para ciências contábeis, quatro para design, 17 para educação, 13 para elétrica-eletrônica, três para esportes, 27 para gastronomia, uma para geomática, 37 para informática, 33 para jurídico, cinco letras, 15 para marketing, uma para meio ambiente, cinco para nutrição, cinco para produção mecânica, duas para psicologia, duas para química, oito para saúde, três para segurança, uma para telecomunicações, sete para turismo e lazer, uma para engenharia de produção, duas para engenharia ambiental, uma para secretariado, três para arquitetura e urbanismo e duas para artes.

Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, uma para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, sete para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, três para marketing, uma para meio ambiente, uma para nutrição, seis para psicologia, uma para serviço social, uma para, transportes, duas para turismo e lazer e 20 para saúde. Em Teresópolis, há duas oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, uma para informática, quatro para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia e uma para construção civil.



Já para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 562 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 94 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Em Campos, há quatro ofertas para Ensino Médio, uma para técnico em agropecuária, seis para técnico em informática, duas para técnico em meio ambiente e uma para técnico em administração. Em Duque de Caxias, há 33 oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio e uma para técnico em saúde. Em Macaé, são 34 vagas de Aprendiz, 14 para Ensino Médio e duas para técnico em administração. Em Niterói, são 34 para Aprendiz e 23 para Ensino Médio.

Em Nova Friburgo , são nove ofertas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, uma para técnico em segurança e uma para técnico em marketing. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 25 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são nove vagas para Aprendiz e 30 para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e 18 para Ensino Médio.

No Rio de Janeiro, há 443 vagas para Aprendiz, 184 para Ensino Médio, uma para técnico em farmácia, seis para técnico em mecânica, nove para técnico em administração, uma para técnico em arte, cinco para técnico em construção civil, quatro para técnico em educação, 18 para técnico em elétrica-eletrônica, três para técnico em indústria, três para técnico em informática, uma para, técnico em química e sete para técnico em saúde. Já em Teresópolis são três vagas para Aprendiz e cinco para Ensino Médio.

Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 25 para ensino médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.