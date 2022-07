A Rocinha será uma das comunidades atendidas pelos consultores do Sebrae Rio - Divulgação/Marcos de Paula/Prefeitura

Publicado 04/07/2022 11:33

O Sebrae Rio retomou o projeto “Plantões nas Comunidades”, que oferece consultorias gratuitas para microempreendedores individuais e potenciais empreendedores e já atendeu no ano passado a mais de 3,5 mil empreendedores. Até o mês de novembro, esse atendimento ocorrerá, de forma presencial, nas comunidades cariocas da Cidade de Deus, Maré, Realengo, Rio das Pedras e Rocinha; Jardim Catarina, em São Gonçalo; e Chatuba, em Mesquita. Para mais informações, a instituição disponibiliza canais de atendimento para tirar dúvidas sobre o programa — 0800 570 0800, WhatsApp (21) 96576-7825 ou redes sociais.

“O empreendedorismo por necessidade é uma realidade. A pandemia impactou substancialmente o desemprego no país, deixando milhões de pessoas desempregadas, que viram no empreendedorismo uma saída para gerar renda e manter suas famílias. Por outro lado, muitos empreendedores em comunidades abrem uma empresa pela motivação. As consultorias irão ajudá-los a melhorarem suas habilidades de gestão e a aumentarem o faturamento, além do desenvolvimento de um plano de negócios para quem quer iniciar um empreendimento”, explica a analista Thainar Xavier.

Com o objetivo de capacitar e fortalecer os negócios locais, as orientações abordam gestão de negócios, como definir preço dos produtos e serviços, controle e organização do caixa e finanças, plano de negócios, vendas, marketing digital, orientação para emissão de nota fiscal, regularização e abertura de MEI.

As consultorias são realizadas uma vez por semana, das 10h às 16h, nos postos de atendimento nas localidades atendidas. Seis comunidades recebem as consultorias nas segundas-feiras: Rocinha, Maré, Cidade de Deus, Rio das Pedras, Realengo e Jardim Catarina. Na Chatuba, o atendimento é realizado todas as quartas-feiras. Os demais dias não contam com atendimentos presenciais.

“O empreendedor de comunidade ganha uma vantagem operacional. Ele estabelece uma oportunidade de negócio e trabalha dentro da sua própria comunidade, o que gera confiança e reconhecimento dos vizinhos. Quando esse empresário estiver capacitado com as melhores ferramentas do mercado, ele pode atingir metas de forma mais eficaz e assertiva”, conclui Thainar.

Serviço:

Endereço dos postos de atendimento nas comunidades

Rocinha

Local: Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem – Estrada da Gávea, 445.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Maré

Local: Redes da Maré – Rua Sargento Silva Nunes, 102, Nova Holanda.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Cidade de Deus

Local: Centro de Referência da Juventude – Avenida José de Arimatéia, 80.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Rio das Pedras

Local: Projeto Social Semeando Amor – Rua Espada de São Jorge, 62.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Realengo

Local: Banco da Providência – Rua Barão do Triunfo, 393.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Jardim Catarina

Local: Associação dos Moradores do Jardim Catarina – AMJAC – Rua Guerra Durval, 13, Laranjal – São Gonçalo.

Dia e horário de atendimento: segundas-feiras, das 10h às 16h.

Chatuba

Local: CRAS Chatuba – Rua Adolfo de Albuquerque, 320 – Mesquita.

Dia e horário de funcionamento: quartas-feiras, das 10h às 16h.