Naves do Conhecimento abrem quase 9 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendimento - Thaiane Nunes

Naves do Conhecimento abrem quase 9 mil vagas em cursos gratuitos de tecnologia e empreendimentoThaiane Nunes

Publicado 01/07/2022 13:28

As Naves do Conhecimento estão com inscrições abertas para mais de nove mil vagas em diversos cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, informática e empreendedorismo. As aulas serão realizadas no formato presencial e online, com oficinas e palestras gratuitas disponíveis no mês de julho. A iniciativa tem o objetivo de capacitar os alunos para o mercado de trabalho na área de tecnologia.



Os interessados poderão cursar manutenção preventiva de computador, Excel básico, Canva, analista Helpdesk, operador de computador, Excel no âmbito empresarial, VBA, informática básica kids, informática básica sênior, Linux, computação em nuvem, design para social mídia no Photoshop, lógica de programação, entre outros.