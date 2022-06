Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) foi divulgada na manhã desta quinta-feira - Agência Brasil

Publicado 30/06/2022

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta quinta-feira, 30, mostraram que a taxa de desocupação no Brasil ficou em 9,8% no trimestre encerrado em maio. A pesquisa, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que a população desocupada (10,6 milhões de pessoas) recuou 11,5% (menos 1,4 milhão de pessoas) se comparado ao trimestre anterior e 30,2% (menos 4,6 milhões de pessoas desocupadas) no âmbito anual.

Entre os mesmos meses de 2021, a taxa de desemprego marcou 14,7%. Já no trimestre encerrado em abril de 2022, a taxa de desocupação estava em 10,5%. Ainda segundo a PNAD, nos meses de março, abril e maio, a renda média do trabalhador foi de R$ 2.613, o que significa uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A taxa de informalidade foi de 40,1% da população ocupada contra 40,2% no trimestre anterior e 39,5% no mesmo trimestre de 2021. A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 249,849 bilhões no trimestre até maio, alta de 3,0% ante igual período do ano anterior, de acordo com o IBGE.



O número de empregadores cresceu 4,1% em frente ao trimestre anterior e na comparação anual, houve aumento de 16,2%. No setor público, número de empregados cresceu 2,4% frente ao trimestre anterior e ficou estável na comparação anual.