Empresa recebe inscrições para programa de trainee em áreas de finanças e negócios - Freepik

Empresa recebe inscrições para programa de trainee em áreas de finanças e negóciosFreepik

Publicado 30/06/2022 12:44

O Parque Bondinho Pão de Açúcar está com inscrições abertas até o dia 8 de julho para seu programa de trainee nas áreas financeira e de negócios. No projeto, os participantes desenvolvem habilidades técnicas, participam de mentorias trimestrais e são capacitados em liderança, por meio da Trilha de Desenvolvimento Bondinho.Para participar do programa, é preciso ter formação administração, ciências contábeis, comércio exterior, ciências econômicas, gestão comercial, gestão financeira, engenharia de produção, marketing ou áreas relacionadas. Os cursos de nível Superior devem ter sido concluídos entre o primeiro semestre de 2019 e primeiro semestre de 2022. As inscrições acontecem na plataforma Vagas.com Na área financeira, os trainees terão oportunidade de atuar em setores como: financeiro, centro de serviços compartilhados, suprimentos, planejamento financeiro, jurídico e tecnologia da informação. Já no setor de negócios, as áreas de atuação são em planejamento de marketing e comercial, negócios e parcerias, branding, canais e inovação.A empresa oferece salário compatível com o mercado, vale-alimentação e transporte; assistência médica e odontológica extensiva a cônjuge e filhos, seguro de vida, Gympass, além de outros benefícios. Os interessados podem encontrar mais informações sobre a vaga no site do Parque Bondinho Pão de Açúcar.