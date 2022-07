Última edição dos cursos, em fevereiro, mais de 25 mil mulheres se inscreveram para concorrer às 2 mil vagas disponíveis - Divulgação

Última edição dos cursos, em fevereiro, mais de 25 mil mulheres se inscreveram para concorrer às 2 mil vagas disponíveisDivulgação

Publicado 04/07/2022 09:33

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher está com inscrições abertas para os cursos de capacitação das Casas da Mulher Carioca. São mais de 2,5 mil vagas para cursos e oficinas para mulheres da cidade do Rio com mais de 16 anos. As inscrições vão até o dia 10 de julho pela internet e presencialmente nas unidades.

As oportunidades são para os cursos de Cuidadora de idosos, Informática básica para terceira idade, Inglês Básico, Designer de sobrancelha, Trancista e Manicure, entre outros. Nas oficinas, há as opções são Confecção de bolsas, Grafite e Artesanato afro sustentável.

"Mulheres com autonomia financeira têm mais chances de romper com ciclo da violência em que estão muitas vezes por depender do parceiro", diz a secretária da Mulher, Joyce Trindade.

Na última edição dos cursos, em fevereiro, mais de 25 mil mulheres se inscreveram para concorrer às 2 mil vagas disponíveis. As interessadas podem ir até às Casas da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira, e na Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo. O formulário de inscrição também está disponível na internet, pelo link: https://bit.ly/cursosspm20222

SERVIÇO:



04 a 10 de julho

https://bit.ly/cursosspm20222

https://www.1746.rio/ Inscrições online04 a 10 de julho

Inscrições presenciais

10h às 14h

Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho

Rua Limites, 1349 – Realengo



Casa da Mulher Carioca Tia Doca

Rua Júlio Fragoso, 47 – Madureira