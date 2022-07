Curso preparatório terá duração de 16 semanas - Internet

Curso preparatório terá duração de 16 semanas Internet

Publicado 06/07/2022 14:46

Candidatos que desejam ingressar em escolas técnicas, militares e institutos federais já podem se inscrever no AprovaRJ, curso preparatório criado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação. As inscrições estão abertas até o dia 18, por meio do formulário disponível no site https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/aprovarj/ . O curso, voltado para os segmentos de ensino fundamental II e médio, é gratuito e realizado na modalidade a distância. Há 1.300 vagas.

O AprovaRJ é voltado para estudantes que completaram ou estejam em conclusão do Ensino Fundamental II interessados em ingressar em instituições como Colégio Pedro II (CPII), Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), Colégio Naval, Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar).

Os cabdidatos também podem se inscrever e começar o preparatório para ingressar no Instituto Militar de Engenharia (IME), Escolas de Aprendizes-Marinheiros (EAM), Academia da Força Aérea (AFA), Escola Naval, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Escola de Sargentos das Armas (ESA) e Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEX).

Sobre o curso

O curso é organizado em dois módulos com duração de 16 semanas. O primeiro contempla as áreas gerais dos concursos. Já o segundo aborda a parte específica de cada concurso. As aulas começarão em 15 de agosto, quando os alunos terão acesso à sala de aula virtual. Só será permitida uma inscrição por candidato, que deverá optar por um dos cursos disponíveis, de acordo com edital da seleção. Todas as informações podem ser consultadas na página do curso em https://extensao.cecierj.edu.br/cursos/aprovarj/ .