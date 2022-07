Os candidatos devem ir ao hospital, entre os dias 11 e 13, para fazer a inscrição - Imagem Internet

Publicado 06/07/2022 12:19

O Instituto Sócrates Guanaes, gestor do Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), abre processo seletivo destinado à contratação imediata e formação de cadastro reserva de profissionais para oito diferentes cargos, incluindo vagas para pessoas com deficiência (PCD). Os salários variam entre R$ 1.665,93 e R$ 3.501,68. As oportunidades são para vagas analista de gestão de gente (2), analista de comunicação, assistente administrativo — RH e generalista, auxiliar administrativo, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e técnico em tecnologia da informação.

As inscrições ficarão abertas nos dias 11, 12 e 13/07/2022, das 9h às 14h, e devem ser feitas presencialmente no auditório do próprio hospital:, na Rua Teixeira de Freitas, 30, Fonseca em Niterói. Não será cobrada qualquer taxa para participação no processo seletivo

Os interessados devem comparecer ao local munidos da ficha de inscrição preenchida, bem como dos documentos exigidos no edital 003/2022 (originais e cópias). Todas estas informações e o detalhamento do processo podem ser conferidos no site https://isgsaude.org.br/heal/trabalhe-conosco/

O processo seletivo contará com prova de conhecimento técnico em cada área de atuação e de informática, além de entrevista por competência. As etapas são classificatórias e eliminatórias.