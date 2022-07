Escola Sesc abre inscrições para turmas do Ensino Médio de 2023 - Divulgação Sesc

Publicado 05/07/2022 13:40 | Atualizado 05/07/2022 15:05

Referência na educação, a Escola Sesc de Ensino Médio na Zona Oeste está com inscrições abertas para jovens que desejam cursar o Ensino Médio gratuitamente em 2023. Os candidatos aprovados terão bolsa integral para os três anos do Ensino Médio, com alimentação incluída. Os inscritos realizarão a prova de seleção no dia 28 de agosto.

Para a turma de 2023, o Sesc dobrou o número de vagas. São 210 para o primeiro ano do ensino médio, em regime externo — um aumento de 133% em relação ao ano passado. Os alunos podem ser inscrever até o dia 4 de agosto pelo site www.poloeducacionalsesc.com.br

Para fazer a inscrição e participar do processo, o estudante precisa, obrigatoriamente, estar cursando ou ter concluído o 9º ano do Ensino Fundamental e ter nascido entre 1º de janeiro de 2007 a 31 de dezembro de 2009. O processo seletivo terá provas objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza, além de redação.



A instituição é reconhecida por sua excelência acadêmica em perspectiva integral e integrada, além de ter uma ampla estrutura com complexo esportivo, complexo maker, laboratórios de ciências, biblioteca e centro cultural.

“Desde a sua criação, em 2008, já tínhamos como concepção um currículo integrado e diversificado. O Novo Ensino Médio exige a inclusão de itinerários formativos no currículo dos estudantes para o desenvolvimento de competências e habilidades, considerando seus interesses e projetos de vida. Nós já tínhamos esse modelo em funcionamento, tendo em vista o vasto número de atividades eletivas que já oferecíamos. Virar essa chave, portanto, foi menos complexo do que para muitas instituições”, explica o diretor acadêmico do Polo Educacional Sesc, Luiz Fernando de Moraes.