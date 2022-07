Empresa tem dez vagas para estágio no escritório do Rio de Janeiro - Freepik

Empresa tem dez vagas para estágio no escritório do Rio de JaneiroFreepik

Publicado 06/07/2022 11:59

Estão abertas as inscrições para o programa de estágio 2023 da Alvarez & Marsal, empresa global especializada em consultoria. O início do processo seletivo será em agosto, porém, os interessados já podem concorrer. Ao todo, são 80 vagas, distribuídas entre Rio de Janeiro (10), Belo Horizonte (10) e São Paulo (60), e destinadas a estudantes de Administração, Economia, Engenharias, Contabilidade, Direito, Tecnologia e Saúde.

Para concorrer o candidato deverá concluir o ensino superior até dezembro de 2023, julho de 2024 ou dezembro de 2024. Também é necessário ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. A empresa busca pessoas com capacidade analítica, vontade de aprender, proatividade e disposição.

O início do estágio está previsto para janeiro de 2023. Entre os benefícios oferecidos estão a bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida e Gympass. Para obter informações sobre como se inscrever, o candidato deve entrar em contato com a empresa pelo e-mail [email protected] As etapas serão distribuídas entre testes de fit cultural e potencial bruto; entrevista com o RH e os consultores; e retorno positivo.

Além de desenvolver cada um dos participantes como A&Mer, há o estímulo para que os estagiários se tornem futuros analistas, associates e líderes dentro da empresa. Ao ingressar na companhia, o novo integrante participa do Innovation Challenge, programa de inovação da consultoria. O objetivo é garantir que todos tenham uma jornada de conhecimento prático, com as atividades do dia a dia, e teórico, com entregas de atividades propostas pelos instrutores e pela equipe responsável pelo programa.