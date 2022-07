Publicado 06/07/2022 18:46

Rio - Encerram nesta quarta-feira (6) as inscrições para o Programa Natureza Empreendedora, uma iniciativa da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, com execução técnica do Sebrae Rio e apoio do movimento Viva Água. Empreendedores de negócios de impacto socioambiental positivo nos 17 municípios que compõem a região hidrográfica da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, terão a oportunidade de participar de uma capacitação coletiva sobre negócios de impacto, biodiversidade, conservação e método Canva. As inscrições devem ser feitas pelo site https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/natureza-empreendedora

Nesta segunda edição do programa, todas as iniciativas inscritas que contribuam com a conservação da natureza na região poderão participar da capacitação. Na sequência, até 15 negócios serão selecionados para receberem mentoria gratuita para amadurecerem e aprimorarem seus processos e resultados. Ao final do programa, os três mais bem avaliados receberão incentivo financeiro de até R$ 10 mil.

“Um mapeamento da Baía de Guanabara, feito pela Fundação Grupo Boticário no ano passado, mostrou que empreendedores dessa região precisam de apoio para decolar”, constata André Ferretti, gerente sênior de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. “Apenas 8% dos negócios identificados já estavam em etapas mais avançadas e de maior maturidade. A maioria deles precisa de planejamento, orientação e investimento externo para que se estabeleça e avance. Quanto mais negócios sustentáveis maduros existirem, maiores as chances de gerarmos desenvolvimento, lucro e empregos a partir da conservação da natureza”, analisa.

Podem participar do processo de seleção negócios que tenham como propósito resolver ou contribuir com alguma questão socioambiental e que gerem impacto positivo na conservação da biodiversidade. Eles devem ter sede ou atuação em pelo menos um dos seguintes municípios: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, ltaboraí, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá.

"Com o Programa Natureza Empreendedora, temos a oportunidade de apoiar e fortalecer negócios que têm o propósito de trazer soluções socioambientais e serem agentes de transformação para a comunidade", explica Ana Lúcia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

O Programa Natureza Empreendedora reforça a atuação do movimento Viva Água na região hidrográfica da Baía de Guanabara. Uma iniciativa que envolve múltiplos atores de diferentes setores com o objetivo comum de contribuir com a segurança hídrica, adaptação às mudanças climáticas e desenvolvimento de negócios com impacto socioambiental positivo a partir de ações de conservação e restauração da natureza na região.

Oportunidade para pequenas empresas e startups

O programa de aceleração é voltado a empreendedores que atuam de forma sustentável em setores como turismo; pesca, aquicultura e maricultura; agricultura, pecuária e manejo florestal; produtos e serviços; e saneamento. Entre os critérios considerados para a seleção para o Natureza Empreendedora, além do impacto positivo para a conservação da natureza, estão o envolvimento de comunidades locais, o potencial de crescimento e a geração de receita pelos negócios.

“Nosso objetivo é fortalecer os empreendedores que já estão trilhando caminhos inovadores e sustentáveis, mas que precisam de um incentivo para estruturar melhor suas empresas e ampliar o alcance de suas iniciativas”, explica Ferretti.

Os negócios selecionados terão encontros individuais de mentoria e consultoria. Nessas oportunidades, serão acompanhados por especialistas com experiência em empreendedorismo para orientação com foco nos resultados e soluções de questões específicas. Os três negócios que mais se destacarem ao final do processo serão premiados com R$ 10 mil para o primeiro colocado e R$ 5 mil para o segundo e terceiro lugares.

Natureza Empreendedora

A primeira edição do programa no Estado do Rio de Janeiro, em 2021, teve cerca de 80 inscrições e selecionou 15 negócios para receberem capacitação e mentoria. Os destaques do programa de aceleração foram a Redinha, projeto de economia circular que transforma redes de pesca abandonadas em bolsas, que ficou em primeiro lugar; a GuapimirimTur, que atua com experiências de ecoturismo na região; e a Coopcarmo, cooperativa formada por mulheres que realiza a coleta seletiva em quatro municípios da região da baía.

Lançado em 2019, o Natureza Empreendedora foi estruturado a partir da identificação do potencial de desenvolvimento de negócios sustentáveis aliados à conservação da Mata Atlântica. Nos primeiros ciclos do programa, a iniciativa foi direcionada a empreendedores de municípios paranaenses. Em 2021, ampliou seu alcance para negócios nos municípios da Grande Reserva Mata Atlântica – o maior remanescente contínuo do bioma no Brasil, que abrange São Paulo, Paraná e Santa Catarina. No ano passado, chegou também ao Estado do Rio de Janeiro.



SERVIÇO

Programa Natureza Empreendedora – Rio de Janeiro

Inscrições: até 6 de julho de 2022