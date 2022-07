Os cursos de capacitação serão presenciais e na modalidade ensino a distância - Divulgação/Gustavo Luzório.

Os cursos de capacitação serão presenciais e na modalidade ensino a distânciaDivulgação/Gustavo Luzório.

Publicado 08/07/2022 14:35

Os interessados em ingressar no mercado de trabalho têm uma excelente oportunidade para aprimorar a formação. A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, está com inscrições abertas para mais de 26 mil vagas na segunda rodada de cursos de Qualificação Profissional em 2022.



As inscrições vão até o dia 17, podendo ser efetuadas exclusivamente pelo site www.faetec.rj.gov.br. Para concorrer, é necessária idade mínima de 15 a 18 anos, podendo variar de acordo com o curso escolhido, assim como o nível de escolaridade.



Trata-se de oportunidades que estão disponíveis em 80 unidades da Rede Faetec, com a oferta de vagas em áreas administrativas, de educação, construção civil, industrial, tecnologia, hospedagem e hotelaria, entre outras. São dezenas de opções de cursos profissionalizantes, com duração de 20 semanas, e com ingresso a ser realizado através de sorteio público, que acontece no dia 18.



Entre as opções de formação, estão os cursos de inglês; espanhol; barbeiro; salgadeiro; operador de computador; manicure e pedicure; garçom; costureiro; padeiro; encanador instalador predial e mecânico de refrigeração.



Dentro do total de vagas ofertado, 1.800 oportunidades são no formato de ensino a distância, em parceria com a Fundação Cecierj. Estão presentes nessa modalidade os cursos de agente de sustentabilidade e inovação; almoxarife; assistente de contabilidade; assistente de pessoal; assistente financeiro e operador de computador.



Os selecionados no processo seletivo deverão comparecer à instituição de ensino para a qual fez a inscrição na data estipulada. Aqueles que concorrem para a modalidade EaD deverão encaminhar documentação de forma remota. A lista de cursos e unidades, cronograma e documentação requerida estão descritas no edital, que pode ser encontrado no site da Fundação: www.faetec.rj.gov.br.