Parceria entre empresas abre 40 vagas em curso gratuito de tecnologia da informação no estadoInternet

Publicado 08/07/2022 16:29 | Atualizado 08/07/2022 17:12

A Junior Achievement (Ja Brasil), em parceria com o Google e com o Bid Lab, abriu 40 vagas no Estado do Rio para o programa de capacitação profissional Tech.Já. A iniciativa oferece curso gratuito e online de tecnologia da informação (TI), certificado pelo Google.



O programa, que terá duração de quatro meses, é voltado a jovens entre 18 e 29 anos que concluíram o Ensino Médio na rede pública de educação, com renda de até dois salários mínimos per capita. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de agosto pelo site https://jabrasil.org.br/ti. A primeira aula está marcada para o fim de agosto.

Podem se inscrever pessoas que não trabalhem em emprego formal (CLT, PJ, MEI e Jovem Aprendiz) e cursem o ensino superior ou de tecnólogo. Não há exigência de conhecimento técnico na área ou experiência anterior. “Teremos uma turma de segunda à sexta, das 18h30 às 22h30, com aulas técnicas de TI e Soft Skills, que define as habilidades comportamentais. Para conseguir uma das 40 vagas, os jovens passam por um processo seletivo em três fases: verificação do perfil, análise de documentação e três aulas experimentais, nas quais eles têm contato com o conteúdo do curso”, diz Marília Bicalho, analista de projetos da JA Rio de Janeiro.

Além da capacitação técnica, o curso abrange tópicos como autoconhecimento, ética, apoio para a elaboração de currículos e dicas para entrevista em um processo seletivo de vagas de emprego. Ao final, os jovens recebem um Certificado Profissional de Suporte de TI emitido pelo Google juntamente com a Certificação JA Brasil. A partir desse momento, os alunos passam a fazer parte do banco de talentos das empresas colaboradoras, com possibilidade de participarem dos processos seletivos.

O programa Tech.Já também acontece em outros estados com um total de 480 vagas em todo o território nacional. Para auxiliar os participantes, a JA Brasil avalia a possibilidade de empréstimo de computadores e custeio da contratação do serviço de internet aos alunos sem o equipamento, dependendo da disponibilidade em cada localidade em que o curso é oferecido.