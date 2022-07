Plataforma abriu vagas para o programa Trainee 2023 - Reprodução

Publicado 08/07/2022 12:25

A organização educacional Yduqs, está com inscrições abertas para a segunda edição do Programa Trainee 2023 exclusivo para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Serão oferecidas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados - dezembro/2018 a dezembro/2022. As oportunidades são para diversas regiões do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa.

De 8 de julho a 31 de agosto de 2022, os interessados poderão fazer seus cadastros por meio do link: https://traineeyduqs2023.gupy.io/ . Os candidatos deverão ter formação completa em qualquer curso de graduação. O processo seletivo vai avaliar a capacidade analítica e habilidades comportamentais dos candidatos, sem a necessidade de conhecimento de Excel e inglês.

Os candidatos que forem contratados passarão por treinamento, integração, desenvolverão atividades nas unidades, e terão a oportunidade de tocar um projeto para a organização. A iniciativa faz parte de um projeto de diversidade, em desenvolvimento pela companhia, para tornar a empresa mais plural, em frentes como gênero, orientação sexual, PCD, raça, entre outras. Hoje, a organização conta, por exemplo, com mais da metade de seu quadro de colaboradores ocupados por mulheres e suas instituições de ensino espalhadas pelo Brasil.



A primeira turma do Programa Trainee Yduqs, exclusivamente para negros, selecionou candidatos de várias parte do país, como Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Sergipe, Bahia e Rio Grande do Norte.