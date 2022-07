Empresas lançam programa de capacitação na área de TI para PcDs - Reprodução

Publicado 15/07/2022 13:50

A empresa de tecnologia e engenharia Radix, em parceria com a plataforma de aprendizado em programação Rocksteat, lançou um curso de capacitação gratuito em tecnologia. A iniciativa faz parte do programa Universidade Radix de Portas Abertas e tem como público-alvo pessoas com deficiência (PcDs).

“Essa primeira turma ser voltada para pessoas com deficiência não é por acaso. Elas estão entre as mais impactadas pela pandemia, já que, com a redução de postos de trabalho formal, o número de demissões foi maior do que o de contratações nesse período”, afirma Natalie Pletsch, analista de Diversidade, Equidade e Inclusão da Radix.

Ministrado por especialistas da Radix e pela Rocksteat, o programa será dividido em duas fases. A primeira será uma parte introdutória gerida pela Rocksteat. Já a segunda, com duração de três meses, prevê que a Radix contrate as pessoas selecionadas por um período de experiência para alguma das áreas disponíveis. A empresa oferece três opções: desenvolvimento de software, ciência de dados e testes. Nessa etapa, haverá o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas não presenciais. Aqueles que tiverem melhor desempenho serão contratados pela Radix.

Além disso, a empresa prevê um treinamento hands on para as pessoas contratadas com mentoria técnica realizada diretamente pelos consultores experientes da empresa, propiciando uma curva de aprendizado contínua e com foco mais prático.

Para participar da primeira edição, é necessário ter 18 anos ou mais, ser pessoa com deficiência, gostar de tecnologia e inovação e ter concluído o Ensino Médio. Pessoas de qualquer lugar do país podem se inscrever, já que as aulas serão remotas. As inscrições acontecem de modo contínuo no site https://radixportasabertas.rocketseat.com.br/, conforme a disponibilidade de vagas.