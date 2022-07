Rio mantém postos especiais de atualização de dados no CadÚnico até fim de julho - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Rio mantém postos especiais de atualização de dados no CadÚnico até fim de julhoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 14/07/2022 15:48 | Atualizado 14/07/2022 16:18

As famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que ainda não atualizaram seus dados no Cadastro Único dos Programas Sociais (CadÚnico) terão mais alguns dias para concluir o processo . No Rio de Janeiro, onde a demanda pelos serviços dos Centros de Referência do Atendimento Social (Cras) ficou acima do esperado, os interessados poderão atualizar suas informações em postos especiais montados pela prefeitura.

Com a decisão anunciada pelo Ministério da Cidadania, as famílias que estão em averiguação cadastral poderão atualizar as informações até 12 de agosto, já aquelas que estão em revisão cadastral terão até 14 de outubro para dar fim às pendências. Para ajudar nesse trabalho, o Rio oferece três postos especiais que funcionam em Bangu (Praça Primeiro de Maio, s/n), das 9h às 17h; em Olaria (Rua Professor Luiz Rondelli, 150), das 8h às 16h; e na Pavuna (Praça Ênio, s/n), das 8h às 17h. Os espaços devem atender até o fim deste mês, quando a situação será reavaliada. A prorrogação dos prazos do CadÚnico, no entanto, não altera o calendário do Cartão Família Carioca e Auxílio Carioca, já que se trata de benefícios diferentes.

Segundo a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), nos últimos 15 dias, a busca por informações e atualização de dados no Auxílio Brasil superou 100% em alguns Cras. O comportamento foi motivado pelo anúncio da PEC que cria benefícios sociais às vésperas das eleições, aprovada nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados

Embora a cidade conte com 47 Cras e mais três postos especiais, a fila no Rio de Janeiro para ter acesso ao Auxílio Brasil chegou a 109 mil famílias no fim de junho. Já para o Auxílio Gás, o número foi de quase de 502 mil famílias à espera do benefício. No cenário nacional, cerca de 35 milhões de famílias e 85 milhões de pessoas estavam inscritas no CadÚnico em abril.