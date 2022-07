Nubank - Reprodução / Redes sociais

Usuários do banco digital Nubank relatam nesta sexta-feira, 22, que o PIX, sistema de pagamentos instantâneos, está apresentando problemas. O aplicativo do banco mostra para alguns correntistas uma mensagem de erro dizendo “Pix fora do ar”.

O meio de pagamento criado pelo Banco Central, (BC), em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, está dando dor de cabeça para os clientes.

"Nubank, vamos ajeitar o pix aí. Preciso receber", apelou um dos usuários.

@nubank vamo ajeitar o pix aí preciso receber — Thiago Jn (@Thiagojn13) July 22, 2022 Já esta usuária relatou que o banco estava dando horários para que o pix pudesse ser feito.

desde quando tem horário pra enviar pix???? pic.twitter.com/ynqZTu8mBz — ؘ (@fetishsgzz) July 22, 2022

Por nota, o Nubank informou que lamenta o ocorrido e explicou que "está focado em resolver essa questão da maneira mais rápida e eficiente possível".