Valores serão antecipados durante o mês de agosto - Marcello Casal JrAgência Brasil

Publicado 25/07/2022 07:53 | Atualizado 25/07/2022 10:01

O governo federal publicou nesta segunda-feira, 25, uma instrução normativa, no Diário Oficial, que antecipa de 9 a 11 dias as parcelas do Auxílio Brasil do mês de agosto. O adiantamento vai depender do final do Número de Identificação Social (NIS). As parcelas seguintes, dos meses de setembro, outubro, novembro, e dezembro não foram afetadas.

O repasse mínimo para cada beneficiário é de R$ 400, entretanto, após a aprovação da PEC Kamikaze, que cria estado de emergência no país, o pagamento será de R$ 600 apenas entre agosto e dezembro. O auxílio é voltado às famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

Com a nova agenda, o pagamento se agosto seguirá o seguinte calendário, de acordo com o número final do NIS:

1 09/08 2 10/08 3 11/08 4 12/08 5 15/08 6 16/08 7 17/08 8 18/08 9 18/08 0 22/08

Nesta segunda, beneficiários com NIS final 6 recebem a parcela de julho. O valor mínimo deste mês é R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.