Veja como se candidatar a uma das 3,5 mil vagas de emprego no RioReprodução

Publicado 25/07/2022 18:05

Os profissionais que procuram uma recolocação no mercado de trabalho iniciam a semana com 3.527 oportunidades de emprego, abrangendo pessoas de todos os níveis de escolaridade. Pessoas com deficiência (PcDs) também podem se candidatar. Além dessas, há outras 2.379 ofertas de estágio e Jovem Aprendiz.A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 998 oportunidades, sendo 526 destinadas a PcDs. As vagas abrangem trabalhadores de todos os níveis de escolaridade, com salários que variam de R$ 1.212 a R$ 3.674.Do total, os destaques desta semana são 113 vagas para auxiliar de açougue, empacotador e repositor de mercadorias. Nenhum desses cargos exige experiência anterior. Há também dez vagas para enfermeiros, com salário de R$ 3.674, e outras profissões que exigem Superior completo.Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras, mecânico de autos, motorista de caminhão (CNH D ou E) e técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira).Já quem tem Fundamental completo pode tentar uma das vagas para as seguintes funções: ajudante açougueiro, arrumadeira, auxiliar de limpeza, babá, cozinheira, cabeleireiro, encarregado de obras, manicure, doméstica, motorista (CNH B), motorista entregador (categoria A), peixeiro e vendedor de serviços.Além dessas oportunidades, há vagas para quem tem Médio incompleto. Neste caso, as vagas são para auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, empacotador e repositor.Já os profissionais com Ensino Médio completo podem trabalhar como açougueiro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de depósito, auxiliar de notas fiscais, Auxiliar de Manutenção Predial (imprescindível NR10 atualizada), chefe de depósito, chefe de seção hortifruti, conferente de carga e descarga, conferente de mercadoria, copeira, consultor de vendas, cozinheiro industrial, empacotador, fiscal de atendimento ao cliente, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, mecânico montador, operador de caixa, operador de empilhadeira, repositor de mercadorias, técnico de manutenção (limpeza de coifas e exaustores) e vendedor de serviços.Para os trabalhadores com Ensino Superior as vagas são para enfermeiro, nutricionista e psicólogo. Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos centros municipais de emprego na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2.080, Ilha do Governador; na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz; ou na Rua Coxilha, s/nº, Campo Grande.Já as pessoas com deficiência ou reabilitadas pelo INSS, que tenham Ensino Fundamental incompleto, as ofertas são para para ASG, auxiliar de linha de produção, repositor e auxiliar de cozinha. Já as vagas para aqueles que têm Fundamental completo são para auxiliar de lavanderia, auxiliar de rouparia, auxiliar de manutenção predial, jardineiro, repositor, porteiro e vigilante.Quem tem Ensino Médio incompleto pode se candidatar às ofertas de operador de caixa e agente de portaria. Já aqueles que terminaram o Ensino Médio podem trabalhar como Aprendiz – comércio e varejo, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista predial, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal, auxiliar de saúde bucal, enfestador, fiscal de loja, massoterapeuta, operador de caixa, técnico em eletrônica jr (instalador de sistemas eletrônicos de segurança), operador de supermercado, recepcionista, técnico de enfermagem, técnico em enfermagem urgência e emergência, técnico em farmácia, técnico em mecânica e técnico em saúde bucal.Para quem tem Superior incompleto há vaga para assistente administrativo. Já aqueles com Ensino Superior completo podem tentar as vagas de analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.Os candidatos PcDs interessados devem enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, 1.997.A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) oferece 1.266 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão oportunidades para diferentes cargos, como açougueiro, auxiliar de linha de produção, coordenador de restaurante, entre outras. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).O total de ofertas na região Metropolitana do estado chega a 931, sendo 294 destinadas exclusivamente para PcDs. Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 100 para operador de telemarketing, 20 para ajudante de açougueiro, 32 para auxiliar de linha de produção e outras 32 oportunidades para empacotador. Nesse caso, a exigência é que a pessoa já seja aposentada. Para PcDs, são oferecidas 25 vagas para atendente de lanchonete e dez para repositor em supermercados, entre outras diferentes chances.Na região do Médio Paraíba, são oferecidas 76 vagas para diversas funções, entre elas se destacam 16 para motorista de caminhão em Itatiaia, com exigência de Ensino Médio completo, e uma vaga para técnico em segurança do trabalho, em Volta Redonda, cujo salário pode chegar a R$ 3.600.Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 259 vagas, entre elas para jardineiro, farmacêutico, barman, manicure, recepcionistas de hotel, além de outras oportunidades. Além disso, há dez vagas para desenvolvedor de TI.O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO