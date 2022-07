A concessionária EcoRodovias está com vagas abertas para contratação de operadores de pedágio - EcoRodovias/Ascom

Publicado 21/07/2022 17:22

A EcoRodovias está com 20 vagas de emprego abertas para trabalhar em concessão rodoviária do Rio de Janeiro administrada e operada pela empresa, umas das maiores companhias de infraestrutura do país. São dez vagas vagas para operador de pedágio e outras dez para operador de tráfego. Para ser contratado, é preciso residir nos municípios de Seropédica, Itaguaí, Magé, Guapimirim, Teresópolis e Itaboraí.

Para se tornar operador de pedágio, o candidato precisa ter Ensino Médio completo e disponibilidade para trabalhar nos turnos da manhã e da noite. Já para operador de tráfego, além desses mesmos pré-requisitos, acrescenta-se a exigência da Carteira Nacional de Habilitação categoria AB.

Entre os benefícios, estão assistência médica e odontológica, vale-transporte, vale-refeição ou alimentação. Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem preencher o cadastro da área de interesse nos links abaixo:

Operador(a) de pedágio - EcoRodovias (RJ) (gupy.io)



Operador de tráfego - EcoRodovias (gupy.io)

A política de contratação da EcoRodovias abraça todo tipo de diversidade. A empresa tem orgulho de contar com colaboradores de diferentes raças, gêneros, orientações sexuais, idades e religiões. Em defesa da inclusão, a companhia desenvolve o Programa Caminho para Todos, que tem o objetivo de eliminar qualquer barreira para contratação e promoção das minorias, bem como promover a conscientização para a diversidade, estabelecendo uma cultura de respeito e equidade em suas unidades.