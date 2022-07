Firjan SESI prorroga até maio inscrições para oficinas de Matemática Digital e Robótica - Divulgação

Publicado 20/07/2022 15:32 | Atualizado 20/07/2022 15:59

A Firjan SENAI Nova Iguaçu promove, nesta quinta-feira, 21, a Top Feira de Profissões Firjan SENAI. Ao todo, serão três dias de evento, de quinta a sábado, das 11h às 20h. Os participantes terão oportunidade de se aprofundar nos temas oferecidos nas mais de 30 palestras e oficinas oferecidas de forma gratuita.





O evento da Firjan SENAI tem como parceiros, Sine RJ, Sebrae, Senac, CIEE e empresas como Coca-Cola, Compactor e Braskem, entre outras. As palestras serão sobre marketing digital; mecânica na indústria; manutenção de sistemas de refrigeração; construção da carreira na indústria petroquímica; os motivos pra fazer carreira em TI. As inscrições serão feitas através do O objetivo do projeto é aproximar o público do mercado de trabalho. A programação tem diversas atividades. O objetivo é permitir que a pessoa conheça melhor as tendências nos diversos campos profissionais, descubra vocações para áreas específicas e aperfeiçoe o currículo, entre outras ações. As atividades são voltadas para o estudante que está se formando, o trabalhador que quer conhecer oportunidades de qualificação para crescer na profissão e até mesmo para quem está desempregado e busca se qualificar.O evento da Firjan SENAI tem como parceiros, Sine RJ, Sebrae, Senac, CIEE e empresas como Coca-Cola, Compactor e Braskem, entre outras. As palestras serão sobre marketing digital; mecânica na indústria; manutenção de sistemas de refrigeração; construção da carreira na indústria petroquímica; os motivos pra fazer carreira em TI. As inscrições serão feitas através do site

Programação:

Dia 21 (quinta-feira) – Palestras



11:00 Abertura/ visitação



14:10 – 14:30 - O Marketing Digital e as novas formas de potencializar o negócio na internet;



14:40 – 15:00 - A mecânica na indústria 4.0;



15:10 – 15:30 - A casa da juventude e a formação para o mercado de Trabalho;



15:40 – 16:10 - Internet das Coisas e o mundo real – novidades e impactos;



16:20 – 16:40 - Procedimentos básicos de operação e manutenção de sistemas de refrigeração e climatização;



16:50 – 17:20 - O segmento automotivo e a indústria 4.0 – (Sistema de Injeção Diesel e Normas ambientais);



17:40 – 18:00 - Construção de carreira na indústria petroquímica;



18:10 – 18:30 - O Analista de Suporte Técnico e a sua contribuição para a rotina de uma empresa;



18:40 – 19:00 - Método Grow – Planejar para Crescer;



19:10- 19:30 - O Mercado de Trabalho para o Eletricidade Predial e Industrial.



Dia 22 (sexta-feira) – Palestras



11:00 - Visitação de stand;



11:20 - 11:40 - A Automação das coisas e suas aplicações no mercado de trabalho atual;



11:50 – 12:10 - Cuidador de Idoso – Simulador do cuidador;



14:00 - 14:50 - O Futuro do trabalho é agora (RH);



15:00 – 15:50 - Tô me formando, e agora?? Pilares em Gestão de Carreira (RH);



16:00 – 16:20 - O profissional do Turismo e a sua contribuição para o patrimônio cultural;

16:30 – 16:50 - Mercado de trabalho da pintura industrial/ Ensaios não destrutivos no âmbito da soldagem;



17:00 – 17:50 - Roda de conversa – Empregabilidade e aplicação de teste vocacional;



18:00 – 18:20 - Mercado promissor de Energia Renováveis – sustentabilidade;



18:30 – 18:50 - Oportunidade Profissional – Emprego – Empreendedorismo;



19:00 – 19:20 - O empreendedorismo no mundo Maker.



Dia 23 (sábado) – Palestras

11:00 - Visitação de stand;



11:20-11:50 - Tendencias do segmento de Cozinha;



12:00 – 12:30 - A massoterapia e os benefícios para o bem-estar profissional;



14:00 -14:20 - Preparação para o Mercado de Trabalho – Coletivo Online;



14:40- 15:20 - E se cerveja fosse a sua profissão?;



15:30 – 16:00 - Empregabilidade e oportunidades na construção civil;



16:10 – 16:50 - 10 motivos para você fazer carreira em TI;

17:00- 17:20 - A casa da juventude e a formação para o mercado de trabalho;

17:30- 18:00 - O fenômeno turístico e o seu papel no desenvolvimento de uma localidade.