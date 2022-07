Rio tem mais de 2,7 mil vagas de emprego nesta semana - Reprodução

Publicado 18/07/2022 18:49

A população fluminense inicia a semana com 2.730 mil chances de emprego, além de outras 2.361 oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz. As vagas abrangem pessoas com deficiência (PcDs), diferentes regiões do estado e níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1 mil a R$ 6 mil.

A Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) disponibiliza 1.080 oportunidades para pessoas com ou sem experiência nas áreas de comércio, serviços e construção civil. A pasta também reúne vagas destinadas a PcDs.



Para profissionais com Ensino Fundamental incompleto, as vagas são para auxiliar de mecânico de autos, encarregado de obras, mecânico de autos, motorista de caminhão (CNH D ou E) e técnico de manutenção de máquinas (empilhadeira). Já para aqueles que concluíram esse nível de ensino, as oportunidades são para açougueiro, ajudante açougueiro, arrumadeira, auxiliar de limpeza, babá, cozinheira, doméstica, motorista (CNH B), motorista entregador (categoria A), peixeiro e vendedor de serviços.



A SMTE também oferece oportunidades para quem não concluiu o Ensino Médio. Nesse caso, as ofertas são para atendente de mesa, auxiliar de açougue, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, empacotador e repositor.



Os profissionais com Ensino Médio completo podem açougueiro, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de depósito, auxiliar de notas fiscais, chefe de depósito, chefe de seção hortifruti, conferente de carga e descarga, conferente de mercadoria, consultor auxiliar de manutenção predial, cozinheiro industrial, fiscal de atendimento ao cliente, fiscal de caixa, fiscal de prevenção de perdas, operador de caixa, operador de empilhadeira, operador de empilhadeira eletrica (curso de empilhadeira e CNH B), repositor de mercadorias, técnico de manutenção (limpeza de coifas e exaustores) e vendedor de serviços.



Os trabalhadores com Ensino Superior podem se candidatar às vagas de analista de desenvolvimento de software, assistente de TI, enfermeiro, nutricionista, supervisor de operações para transportadora (Superior em administração ou logística) e técnico de enfermagem (com Coren ativo).



Os interessados precisam enviar currículo para o e-mail: trabalho.smte@gmail.com ou comparecer a um dos centros municipais de emprego na Rua Camaragibe, 25, Tijuca; na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102, Jacarepaguá; na Estrada do Dendê, 2.080, Ilha do Governador; na Rua Lopes de Moura, 58, Santa Cruz; ou na Rua Coxilha, s/nº, Campo Grande.



Já as pessoas com deficiência (PcDs) ou reabilitadas pelo INSS, que não tenham concluído o Ensino Fundamental, podem se candidatar às vagas de ASG, auxiliar de linha de produção e repositor. As vagas para aqueles que têm Fundamental completo são para atendente de lanchonete, auxiliar de lavanderia, auxiliar de rouparia, jardineiro, maqueiro, porteiro e vigilante.



Quem tem Ensino Médio incompleto pode se candidatar à oferta de operador de caixa. Já aqueles que terminaram o Ensino Médio podem trabalhar como Aprendiz – comércio e varejo, auxiliar administrativo, auxiliar de eletricista predial, auxiliar de logística/operações, auxiliar de pessoal (hospital), auxiliar de saúde bucal, enfestador, fiscal de loja, garçom (hotel), massoterapeuta, operador de caixa, operador de supermercado, porteiro, recepcionista, técnico de enfermagem (Coren ativo), técnico em enfermagem urgência e emergência (Coren ativo), técnico em farmácia e técnico em saúde bucal.



Já aqueles com Ensino Superior completo podem tentar as vagas de analista de folha de pagamento (hospital), analista de recursos humanos (hospital), assistente administrativo (setor diretoria), assistente social NASF, assistente social urgência e emergência, auxiliar de manutenção predial, cirurgião dentista ESF, educador físico NASF, enfermeiro, enfermeiro urgência e emergência, farmacêutico, farmacêutico urgência e emergência, fisioterapeuta NASF, fonoaudiólogo ESF, médico ESF, nutricionista ESF, psicólogo NASF e terapeuta ocupacional.



Os candidatos PcDs interessados devem enviar o currículo para o e-mail: vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer no posto de trabalho com atendimento para esses profissionais no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas, 1.997.



Setrab



A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou oferece 1.111 vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do estado. Entre os destaques do Painel de Vagas estão oportunidades para diferentes cargos e escolaridade, como açougueiro, motorista de carreta, operador de telemarketing, motorista de caminhão, entre outras. As vagas são disponibilizadas através do Sistema Nacional de Emprego (Sine).



Na região Metropolitana, o total de vagas chega a 830, sendo 275 destinadas exclusivamente para pessoas com deficiência (PcD). Entre as oportunidades para ampla concorrência, destacam-se 100 vagas para motorista de ônibus, 50 para promotor de vendas, 100 para operador de telemarketing e 32 para empacotador, nesse caso a exigência é que já seja aposentado. Para PcD, são oferecidas 28 oportunidades para atendente de loja e dez para psicólogo hospitalar, entre outras chances.



Na região do Médio Paraíba, são oferecidas 79 vagas para diferentes funções, como camareiro de hotel, mecânico de caminhão, engenheiro eletricista, entre outros.



Os moradores de Teresópolis, na região Serrana, podem concorrer a uma das 202 vagas disponibilizadas. Entre elas, eletricista, pedreiro, além de oportunidades para manicure, faxineira, farmacêutico, entre outras.



O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela empresa contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sistema Nacional de Emprego levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF.



Para consultar o endereço das unidades Sine e os detalhes de todas as vagas oferecidas, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site https://secretarias.rj.gov.br/secretaria/Default.aspx?sec=TRABALHO.



Comunidade Católica Gerando Vidas



A Comunidade Católica Gerando Vidas reúne 479 oportunidades de trabalho, com destaque para as funções de faxineira residencial, empregada doméstica, repositor de mercadorias, auxiliar de serviços gerais e telemarketing. Outras vagas podem ser consultadas no mesmo site das inscrições: portalemprego.com.br.



Luandre



A Luandre, empresa de soluções de RH, reúne 60 vagas de emprego, com salários variando entre R$ 1 mil e R$ 4,5 mil, dependendo do cargo.Entre as funções requisitadas estão auxiliar de serviço gerais, operador de caixa, auxiliar administrativo, auxiliar de atendimento, vendedor PAP, vendedor, assistente de almoxarifado, técnico de enfermagem (home car), técnico de enfermagem (pronto socorro infantil), gerente de loja, enfermeiro (PSI), operador logístico III, farmacêutico pleno e supervisor de operações. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br



Mudes



A Fundação Mudes reúne 206 vagas de estágio, nos níveis Superior, Médio e Técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.



As carreiras do Ensino Superior com o maior número de vagas são: administração (59) e engenharia (36). Também há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, ciências contábeis, direito, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa jovem aprendiz somam 19 vagas.



Para as pessoas que procuram estágio no Ensino Médio, há 31 oportunidades no total, além de sete vagas para PcDs. Além dessas, há chances para cursos técnicos, que somam 49 vagas, sendo nove para técnico em segurança do trabalho e sete para eletrônica. Também há vagas para técnico em turismo, técnico em estruturas navais, técnico em segurança de higiene dental, entre outras.



Tanto a candidatura quanto os processos seletivos são feitos de maneira remota, através do site da Mudes. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (gedipcal@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.



CIEE



O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece 2.155 oportunidades de estágio. Em Barra Mansa, há 73 oportunidades para administração, duas para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para design, três para informática, 12 para jurídico, uma para, letras, uma para marketing e uma para produção mecânica.



Em Campos, há nove oportunidades para administração, uma para agropecuária, duas para arquitetura e urbanismo, duas para comunicação social, quatro construção civil, oito para ciências contábeis, 20 para educação, uma para engenharia ambiental, uma para esportes, uma para história, 14 para jurídico, uma para meio ambiente, três para psicologia e quatro para serviço social.



Em Duque de Caxias, são sete vagas para administração, uma para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, uma para informática, uma para jurídico, uma para marketing, uma para química e duas para engenharia de produção. Já em Macaé, são oito oportunidades para administração, uma para comunicação social, nove para educação, uma para informática, uma para marketing e duas para construção civil.



Em Niterói, há sete vagas para administração, uma para comunicação social, duas para construção civil, uma para ciências contábeis, 14 para educação, uma para elétrica-eletrônica, uma para esportes, duas para informática, duas para jurídico, duas para marketing, cinco para letras, uma para produção mecânica e uma para turismo/lazer. Já em Nova Friburgo, são três vagas para administração, uma para educação e uma para química.



Em Nova Iguaçu, há 20 ofertas para administração, oito para comunicação social, quatro para construção civil, uma para educação, seis para esportes, duas para informática, quatro para jurídico, duas para marketing, uma para meio ambiente, uma para produção mecânica e uma para saúde.



Em Petrópolis, são 24 vagas para administração, uma para arquitetura e urbanismo, uma para comunicação social, cinco para construção civil, quatro para ciências contábeis, dez para educação, uma para elétrica-eletrônica, duas para informática, duas para licenciatura, duas para marketing, uma para nutrição, uma para produção mecânica, uma para saúde e três para turismo e lazer. Já em Resende, são duas oportunidades para administração, uma para comunicação social, uma para ciências contábeis, quatro para educação, uma para licenciatura e uma para meio ambiente.



No Rio de Janeiro, há 159 vagas para administração, cinco para biblioteconomia, 12 para ciências econômicas, três para comércio exterior, 30 para comunicação social, 25 para construção civil, 37 para ciências contábeis, 12 para design, 22 para educação, 12 para elétrica-eletrônica, três para esportes, 25 para gastronomia, uma para geomática, 26 para informática, 36 para jurídico, seis para letras, 16 para marketing, uma para meio ambiente, cinco para nutrição, seis para produção mecânica, três para psicologia, três para química, oito para saúde, três para segurança, uma para telecomunicações, dez para turismo e lazer, uma para engenharia de produção, uma para engenharia ambiental, uma para secretariado, quatro para arquitetura e urbanismo, três para artes, uma para licenciatura e cinco para agropecuária.



Já em Três Rios, são 12 vagas para administração, uma para agropecuária, uma para arquitetura e urbanismo, duas para ciências contábeis, uma para ciências econômicas, sete para comunicação social, cinco para construção civil, duas para design, 172 para educação, quatro para esportes, quatro para indústria, cinco para informática, quatro para jurídico, quatro para marketing, uma para meio ambiente, uma para nutrição, seis para psicologia, uma para serviço social, uma para transportes, duas para turismo e lazer e 20 para saúde. Em Teresópolis, há duas oportunidades para administração, uma para ciências contábeis, uma para informática, quatro para jurídico, uma para licenciatura, uma para psicologia, uma para construção civil e uma para design.



Já para quem busca oportunidades de Jovem Aprendiz e de estágio de nível técnico, o Ciee concentra 1.025 vagas. Em Barra Mansa, são 17 para Aprendiz, 78 para Ensino Médio, cinco para técnico em administração e uma para técnico em saúde. Já em Campos, há duas ofertas para Ensino Médio, uma para técnico em agropecuária, seis para técnico em informática, duas para técnico em meio ambiente e uma para técnico em administração. Em Duque de Caxias, há 38 oportunidades para Aprendiz, seis para Ensino Médio, uma para técnico em saúde e uma para técnico em química. Em Macaé, são 27 vagas de Aprendiz, cinco para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em mecânica e uma para técnico em turismo. Em Niterói, há 34 vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio.



Em Nova Friburgo, são duas ofertas para Aprendiz, sete para Ensino Médio, uma para técnico em segurança e uma para técnico em marketing. Já em Nova Iguaçu, são 12 ofertas para Aprendiz, 17 para Ensino Médio, três para técnico em administração, uma para técnico em elétrica-eletrônica e duas para técnico em saúde. Em Petrópolis são dez vagas para Aprendiz e sete para Ensino Médio. Em Resende, são cinco para Aprendiz e dez para Ensino Médio.



No Rio de Janeiro, há 487 vagas para Aprendiz, 138 para Ensino Médio, seis para técnico em mecânica, nove para técnico em administração, uma para técnico em arte, cinco para técnico em construção civil, duas para técnico em educação, 21 para técnico em elétrica-eletrônica, duas para técnico em indústria, sete para técnico em informática, uma para técnico em química e quatro para técnico em saúde. Já em Teresópolis, são três vagas para Aprendiz e duas para Ensino Médio. Em Três Rios, são seis ofertas para Aprendiz, 11 para Ensino Médio, duas para técnico em administração, uma para técnico em indústria, duas para técnico em marketing, uma para técnico em meio ambiente e duas para técnico em transportes.