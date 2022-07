Programa seleciona 180 estudantes da rede federal para cursos gratuitos de inglês acadêmico - Freepik

Publicado 17/07/2022 17:02

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) recebe inscrições para cursos gratuitos de inglês acadêmico até às 23h59 do dia 25 de julho. Ao todo, o projeto selecionará 180 estudantes de cursos de nível Superior de graduação, licenciatura ou de tecnologia da rede federal.

As aulas virtuais serão promovidas pelo Escritório de Regional de Língua Inglesa (RELO Office) da Embaixada dos Estados Unidos, com carga horária de 35 horas. Serão 08h de encontros síncronos (1h por semana, em dia e horário a ser definido) e 27 horas de atividades assíncronas. O curso será realizado em inglês entre 1° de agosto e 30 de setembro, com condução de professores brasileiros, que serão acompanhados por especialistas estadunidenses.

O projeto oferecerá 120 vagas para o curso de Presentation Skills for Academic Purposes, 40 vagas para Reading for Academic Purposes e 20 para Writing for Academic Purposes. Para participar, os estudantes devem ter previsão de conclusão do curso até o segundo semestre de 2022; disponibilidade para participar das aulas remotas e cumprir integralmente as atividades propostas no curso; e proficiência em inglês a partir de B1, de acordo com o Quadro Comum Europeu de Referência para Línguas (CEFR, em inglês), ou equivalente. A Declaração de docentes de inglês da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica poderão ser aceitos como comprovante de proficiência.Os candidatos também precisam apresentar declaração, emitida nos últimos seis meses, que comprove a matrícula ativa em uma das instituições da rede federal vinculadas ao Conif, além do termo de consentimento, uso e cessão de informações e imagens. Os estudantes selecionados pelo Edital Conif de 20 de janeiro de 2022, que terminaram com sucesso um dos cursos oferecidos pelo RELO Office, terão prioridade na seleção, desde que para cursos distintos do que completaram.O edital da chamada pública pode ser acessado no Portal Conif . Já as inscrições são feitas por meio do formulário https://forms.gle/Lo9ikkmiro2bPY4z7