As vagas estão abertas no site da InfoJobs - Reprodução

Publicado 16/07/2022 18:17

Brasil - O banco Itaú está com vagas de empregos abertas para profissionais de nível médio. Nesta semana, foram publicadas 127 oportunidades em cargos de Executivo de Vendas e Consultor Comercial. As vagas são destinadas para pessoas de diversas cidades ao redor do Brasil.

A empresa também oferta benefícios aos possível funcionários como assistência médica, assistência odontológica, auxílio creche, auxílio farmácia, bônus por resultado, celular corporativo, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale-alimentação, vale-refeição e vale-transporte.

Além do ensino médio completo, o candidato deve possuir experiência entre um e três anos, português nativo, CNH A ou B e veículo próprio. Parte das vagas está habilitada para pessoas com qualquer tipo de deficiência (PcD), seja auditiva, de fala, física, mental, visual ou psicossocial.

As vagas estão abertas no site da InfoJobs , onde o interessado pode encontrar a vaga que deseja utilizando os filtros. Após isso, é importante clicar no anúncio do cargo e ler as informações para verificar se seu perfil se encaixa com todos os requisitos exigidos.

O passo seguinte é clicar no link “Cadastrar currículo grátis” e preencher as informações solicitadas. O contato do Itaú será por e-mail, onde será informados aos pré-selecionados as próximas etapas do processo.