Aplicativo de busca de emprego do estado do Rio oferece mais de 4 mil vagas de trabalho

Publicado 16/07/2022 17:00

O aplicativo Mais Trabalho RJ, da secretaria estadual de Trabalho e Renda, oferece cerca de 4 mil vagas de emprego para diferentes funções, cargas-horárias e níveis de escolaridade. A ferramenta apresenta 71.701 currículos cadastrados, incluindo o de pessoas com deficiência (Pcds). As vagas disponíveis no Mais Trabalho RJ são captadas por profissionais das Casas do Trabalhador, instaladas em diversos municípios das oito regiões do estado do Rio, e podem ser acessadas através do aplicativo.

Entre os profissionais mais requisitados estão: operador de telemarketing, ajudante de obras, pedreiro, eletricista e servente de pedreiro. O Rio de Janeiro, com 1.672 vagas, é o estado com maior oferta de oportunidades, seguido por Volta Redonda, com 1.044, Barra Mansa, com 469 oportunidades, Araruama, com 139, e São Pedro da Aldeia também com 139 vagas. O aplicativo também oferece 239 oportunidades para trabalhar em home office.

Criado para atender a população fluminense em busca de inserção ou recolocação no mercado de trabalho, o Mais Trabalho RJ utiliza a compatibilidade de perfis e um sistema de geolocalização, que busca oportunidades e candidatos próximos ao local da vaga e da residência. A ferramenta está disponível em duas versões, uma para empregador e outra para trabalhador, nas lojas de aplicativo App Store e no Play Store.

Os usuários do aplicativo também podem contar com a ajuda de profissionais capacitados para tirar dúvidas virtualmente. Esses agentes também fazem a busca ativa por trabalhadores que se encaixem no perfil desejado pelas empresas parceiras. As vagas do Mais Trabalho RJ se somam às oportunidades de emprego oferecidas através do Sine RJ. Em ambas as plataformas, os candidatos devem manter seus currículos atualizados para aumentar suas chances de convocação.