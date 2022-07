Nave da Vila Aliança é a sexta unidade reativada pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia - Maria Rosa/SMTC - divulgação

Publicado 18/07/2022 13:45

A Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia (SMCT), reabriu nesta segunda-feira, 18, a Nave do Conhecimento de Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste. A unidade oferecerá gratuitamente para a população diversas opções de cursos, palestras e oficinas, visando à capacitação das pessoas para o mercado de trabalho na área de tecnologia.

Esta é a sexta Nave do Conhecimento reativada pela SMCT. Desde dezembro, com a reabertura para o público das unidades do Engenhão, Madureira, Nova Brasília, Triagem e Santa Cruz, as Naves já receberam 73.597 usuários. A partir de janeiro de 2021, a Secretaria realizou vistorias, levantamento patrimonial e da situação estrutural das nove Naves do Conhecimento para nova licitação, reestruturação e gestão de todos os equipamentos.

Inaugurada em 3 de fevereiro de 2013, a Nave do Conhecimento Abdias do Nascimento foi batizada em homenagem ao escritor, poeta, ator, escultor e político e ativista social, defensor da cultura e da igualdade para as populações afrodescendentes no país. O espaço conta com ambientes interativos de alta tecnologia e tem como objetivo incentivar a busca por novos conhecimentos e estimular a compreensão sobre novas tecnologias de forma democrática. O acesso à internet banda larga é gratuito no local, fruto de uma parceria com a operadora Claro.

Ambientes tecnológicos

Recepção Digital - local onde o usuário poderá cadastrar-se, reservar computadores, consultar as grades de eventos da unidade, além de dar sugestões.

Lan Table - espaço com computadores destinado ao livre acesso à internet com orientação de uma equipe de auxílio ao usuário.

Biblioteca Digital – ambiente com acesso à banda larga, que permite à população consultar acervos de outras bibliotecas para pesquisas escolares e navegação em busca de conhecimento.

Sala Multimídia - local para aulas com computadores que também serve de suporte para atividades educacionais dos colégios existentes na comunidade.

Área Infantil - cavernas digitais com tablets disponíveis para os visitantes.

Para ter acesso ao cronograma completo das atividades oferecidas pelas Naves do Conhecimento e fazer inscrições, basta acessar o site: www.navedoconhecimento.rio