Os valores da bolsa-auxílio variam de R$ 850 a R$ 2.433 - Divulgação

Os valores da bolsa-auxílio variam de R$ 850 a R$ 2.433Divulgação

Publicado 20/07/2022 15:14

O Núcleo Brasileiro de Estágios (Nube) está com 365 vagas abertas para estágio. As oportunidades são para estudantes regularmente matriculados no ensino médio, técnico, superior e tecnólogo, nas seguintes áreas: Administração, Comunicação, Design, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Psicopedagogia, Turismo, entre outros. Os valores da bolsa-auxílio variam de R$ 850 a R$ 2.433.



Para se candidatar, o interessado fazer o cadastro gratuito no site www.nube.com.br e pesquisar as oportunidades de acordo com seu perfil. As vagas são abertas e fechadas em tempo real e, por conta da concorrência, muitas rapidamente preenchidas. Por isso, é preciso fazer buscas constantes.



Os interessados também podem ligar para 3004 6290 (não é necessário DDD) e informar o código da vaga que consta no site. Eis algumas das oportunidades de estágio disponíveis:



- Administração (código 137056) - bolsa-auxílio de R$ 1 mil;

- Comunicação (código 203812) - bolsa-auxílio de R$ 850;



- Design (código 223505) - bolsa-auxílio de R$ 1.300;



- Engenharia Civil (código 183771) - bolsa-auxílio R$ 1.596;



- Engenharia de Produção (código 197305) - bolsa-auxílio de R$ 2.433;



- Psicopedagogia (código 232452) - bolsa-auxílio de R$ 1.000;



- Turismo (código 236349) - bolsa-auxílio de R$ 1.000;