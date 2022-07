A unidade da Faetec de Quintino oferece 30 vagas para Especialização de Nível Técnico em Enfermagem do Trabalho - Faetec/Ascom

Publicado 21/07/2022 11:54 | Atualizado 21/07/2022 16:05

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) abriu edital para o preenchimento de mais de 3 mil vagas em cursos técnicos nas modalidades concomitância externa e subsequente, além de especialização de nível técnico. As inscrições ficam abertas até o dia 27 e podem ser feitas pelo site www.faetec.rj.gov.br.

A seleção se dará por meio de sorteio no dia 30. Já as matrículas dos candidatos sorteados deverão ocorrer entre os dias 3 e 5 de agosto. Ao todo, são 38 opções de cursos técnicos, que poderão ser cursados em 33 unidades da Rede.



Algumas das áreas mais procuradas são: Administração, Automação Industrial, Análises Clínicas, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Estética, Gastronomia, Guia de Turismo, Informática, Logística, Mecânica, Meio Ambiente, Produção de Moda, Química, Secretaria Escolar, Segurança do Trabalho, Teatro e Telecomunicações.



Do total de vagas, 45% são destinadas ao sistema de cotas, sendo 40% para candidatos comprovadamente carentes e 5% para Pessoas com Deficiência (PcD) e Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (PTEA). Todos aqueles que optarem por concorrer às vagas reservadas deverão apresentar documentação comprobatória descrita no edital.



A Escola Técnica Estadual de Saúde Herbert José de Souza, unidade da Faetec em Quintino, oferece ainda 30 vagas para Especialização de Nível Técnico em Enfermagem do Trabalho. Para a sua realização, é indispensável que o candidato tenha concluído o curso Técnico em Enfermagem.



A novidade deste processo seletivo fica por conta da oferta de curso Técnico em Instrumento Musical. São 25 vagas oferecidas pela Escola de Artes Musicais, em Marechal Hermes. O candidato poderá escolher entre três especialidades de estudo: Instrumento de Sopro, Cordas Dedilhadas e Friccionadas e Teclados.



Os cursos Técnicos em Teatro e em Instrumento Musical serão divididos em duas fases, a primeira delas será realizada por sorteio e, para a segunda fase, o candidato será submetido ao Teste de Habilidades Específicas. Vale destacar que a Faetec é a primeira instituição do Rio de Janeiro a oferecer curso Técnico em Instrumento Musical.



O cronograma, pré-requisitos e documentos necessários para matrícula podem ser encontrados no edital, disponível no site da Faetec www.faetec.rj.gov.br.