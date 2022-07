Feira do Empreendedor retorna ao Rio de Janeiro em setembro - Divulgação/Foto ilustrativa

Feira do Empreendedor retorna ao Rio de Janeiro em setembroDivulgação/Foto ilustrativa

Publicado 21/07/2022 14:18 | Atualizado 21/07/2022 14:19





A Feira contará com palestras, oficinas, rodada e sessão de negócios, atendimento, consultorias individuais e 13 salas de capacitação. As inscrições podem ser feitas pelo link: Rio - Em setembro, a Feira do Empreendedor, do Sebrae Rio, está de volta ao estado do Rio. O maior evento voltado ao empreendedorismo acontecerá, de forma presencial, entre os dias 1 e 3 de setembro, no Centro de Convenções ExpoMag, na Cidade Nova. Em sua décima edição, mais de 120 pequenos negócios vão expor seus produtos e a expectativa é que mais de 30 mil pessoas compareçam aos três dias de evento.A Feira contará com palestras, oficinas, rodada e sessão de negócios, atendimento, consultorias individuais e 13 salas de capacitação. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://feiradoempreendedor.sebraerj.com.br/

"É uma alegria realizar uma nova edição da Feira do Empreendedor. O Rio de Janeiro conta com 8,4% de pequenos negócios, sendo o terceiro estado do país com maior número em atividade. Vamos promover o acesso a informações sobre gestão de negócios, por meio de atendimentos, consultorias e palestras. Esse evento será um agente promotor do desenvolvimento da economia do nosso estado para quem empreende ou quer empreender", conta Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.



O retorno ao presencial promete movimentar o evento. Os empreendedores que querem aproveitar essa oportunidade para garantir esse contato com o público poderão optar pela metragem do espaço que melhor se adapta à exposição do seu negócio. O contato para negociação de estandes deve ser feito diretamente pelo Sebrae Rio. Para quem for visitar a feira, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas de forma on-line no site da Feira.



“O mercado está aquecido querendo esse contato presencial. Todos estão em busca de novidades que venham a contribuir com novos modelos de negócios e estratégias para captar clientes. Quando o evento é presencial movimenta a cadeia econômica, gerando receitas, novos negócios e networking”, complementa Alvarenga.

A Feira do Empreendedor é considerada o maior evento presencial de empreendedorismo do mundo, com mais de 170 edições e a marca de, aproximadamente, 2 milhões e meio de visitantes. No Rio de Janeiro já está em sua 10ª edição. Sendo que a última foi realizada em 2015.